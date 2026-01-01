KFZ-Ladegerät | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-250.0Auch unterwegs immer einsatzbereit: Mit dem Kfz-Ladegerät können der elektrische Eiskratzer und der Mobile Outdoor Cleaner während der Autofahrt über die Autobatterie geladen werden.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 24 x 24
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung