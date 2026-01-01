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    KFZ-Ladegerät | Kärcher

    Black car charger cable with coiled wire and plug connector, set against a white background.

    KFZ-Ladegerät

    Artikelnummer: 2.644-250.0

    Auch unterwegs immer einsatzbereit: Mit dem Kfz-Ladegerät können der elektrische Eiskratzer und der Mobile Outdoor Cleaner während der Autofahrt über die Autobatterie geladen werden.