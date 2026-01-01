Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-288.0Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend, speziell für Fahrräder entwickelt und basierend auf nachwachsenden Rohstoffen.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete