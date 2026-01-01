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Öffentliche Gebäude und Einrichtungen sind stets stark frequentiert und je nach Bereich fallen unterschiedlichste Reinigungsaufgaben an.
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Fenster-und Fassadenreinigungsgeräte
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