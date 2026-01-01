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    Kärcher Qualität live erleben | Kärcher

    Anwendungen von Kärcher Profi-Geräten

    Das Kärcher Demo-Team live und vor Ort

    Öffentliche Gebäude und Einrichtungen sind stets stark frequentiert und je nach Bereich fallen unterschiedlichste Reinigungsaufgaben an.

    Das Kärcher Demo-Team präsentiert Ihnen live und vor Ort Anwendungslösungen und Geräte für kommunale, öffentliche und industrielle Einsatzgebiete.

    In einem modernen, lichtdurchfluteten Foyer führt ein Mitarbeiter eine große, grau-gelbe Kärcher Professional Scheuersaugmaschine vor

    Erfahren Sie mehr über

    • wirtschaftliche Maschinen und Anwendungen für den Innen- und Außenbereich
    • saisonale Anwendungslösungen
    • optimale Zubehöre und Reinigungsmittel
    • Serviceleistungen, Langlebigkeit und sparsamen Verbrauch von Reinigungsmitteln

    Gratis Termin Vereinbaren

    Jetzt anfragen

    Erleben Sie unsere Vorführgeräte live und vor Ort

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    Kommunalgeräte

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    Hochdruckreiniger

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    Kehr-/Kehrsaugmaschinen

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    Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

    Fenster- und Fassadenreinigungsgerät

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    Kärcher Trockeneisreinigungsgerät

    Trockeneisreiniger

    Industriesauger von Kärcher

    Industriesauger

    Ein Experte des Kärcher Demo Teams nutzt professionelle Kommunaltechnik zur umweltschonenden Unkrautvernichtung in einem öffentlichen Bereich

    Anwendungslösungen

    Kärcher Demo Team berät sie gerne zu unseren Anwendungslösungen für kommunale und öffentliche Einsatzgebiete.

    • Unkrautvernichtung
    • Fenster- und Fassadenreinigung
    • Umweltschonende Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner)
    • Pflege von Grün- und Außenflächen

     

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