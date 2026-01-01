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    Systemlösungen für die Reinigung in der Industrie | Kärcher

    Effektive Gesamtlösungen für die Industrie

    Als Systemanbieter mit langjähriger Erfahrung im industriellen Umfeld beraten wir Sie gerne zu effektiven und ganzheitlichen Lösungen.

    Systemlösung Industrie

    Wir finden die passende Reinigungslösung für Sie!

    Ihre Herausforderungen zu lösen ist unser Anliegen - denn für jede Ihrer komplexen Reinigungsaufgaben haben wir die passende Lösung. Mit unserem umfangreichen Produktsortiment und unserem umfassenden Know-how decken wir praktisch jeden Bedarf in allen Bereichen der Industrie ab. Gemeinsam mit Anwendern wie Ihnen suchen wir nach innovativen Lösungen, Produkten und Dienstleistungen. Immer mit dem Ziel, ein optimiertes System zu ermöglichen.

    Damit Sie unsere Reinigungstechnik problemlos in Ihre Betriebsabläufe integrieren können, stehen wir Ihnen mit unserer branchenübergreifenden Erfahrung beratend zur Seite.  Für ein Reinigungssystem, das den Unterschied macht.

    Hier erfahren Sie mehr über die ganzheitliche Beratung für Ihren Erfolg.

     

    JETZT BERATER KONTAKTIEREN!

    In vier Schritten zur Prozessoptimierung in Ihrem Unternehmen.

    Analyse

    Analyse

    Individuelle Lösungen müssen auf individuelle Umstände angepasst sein. Deshalb wird zuallererst Ihr Status Quo im Betrieb begutachtet.

    Planung

    Planung

    Für ein optimiertes Reinigungssystem werden die Ergebnisse der Begutachtung Ihrer Betriebsprozesse in die Planung integriert.

    Umsetzung

    Umsetzung

    Das an Ihre Arbeitsprozesse abgestimmte Reinigungssystem wird in Ihre Betriebsabläufe implementiert.

    Service & Kontrolle

    Service & Kontrolle

    Instandhaltung, Betreuung, Optimierung - wir bleiben. Auch nach der erfolgreichen Implementierung unseres Reinigungssystems stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

    Ihre Vorteile im Überblick

    Zeit & Geld sparen

    Zeit & Geld sparen

    Industrielle Reinigungsprozesse können hochkomplex und dadurch kostenintensiv sein. Durch unsere integrierte Reinigungstechnik können Sie Zeit, Geld und weitere Ressourcen sparen.

    • Reduzierung der Stillstandszeiten
    • Geringerer Verschleiß der Anlagen
    • Geringere Instandshaltungskosten

    Prozesssicherheit & Werterhalt

    Sauberkeit spielt gerade in der Industrie eine besonders große Rolle, da sie häufig qualitätsrelevant ist. Unsere prozessoptimierten Reinigungssysteme helfen Ihnen dabei, Ihren hohen Qualitätsansprüchen weiterhin gerecht zu werden.

    • Sicherstellung Ihrer Produktionsprozesse
    • Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Produktionsmaschinen
    • Materialschonende, rückstandslose Reinigung
    Prozesssicherheit & Werterhalt
    Mitarbeitersicherheit & Ergonomie

    Mitarbeitersicherheit & Ergonomie

    Explosionsfähige Stäube, gesundheitsgefährdende Abfälle, giftige Gase: Um Ihre Mitarbeiter zu schützen, sorgen Sie mit unseren Reinigungssystemen für eine saubere Sache in Ihrem Betrieb.

    • Trittsicherheit durch Sauberkeit der Böden
    • Automatisierung von Reinigungsprozessen
    • Ergonomisches Arbeiten durch innovative Geräte

    Nachhaltigkeit

    Durch den Einsatz smarter Reinigungstechnik können Sie die Umwelt schonen. In der Chemieindustrie beispielsweise sorgen unsere Hochdrucksysteme für gute Ergebnisse, ohne die Umwelt zu verschmutzen.

    • Wasser- und energiesparende Produkte mit eco!efficiency Modus
    • Geringerer Reinigungsmittelbedarf
    • Auffangen von wertvollen Rohstoffen
    Nachhaltigkeit

    Unsere Lösungsansätze für Ihre Branche im Überblick

    Entdecken Sie im Kärcher Industriefolder unsere Systemlösungen für die Branchen Industrie, Baugewerbe, Transport und Logistik und Ihr Büro.

    Kärcher Industriefolder

    Kärcher Systemlösungen für die Industrie

    Entdecken Sie in diesem Folder die effektiven Gesamtlösungen speziell für Ihre Branche: Von den Sanitäranlagen bis zum Großraumbüro, von der Produktionsstraße bis zur Lagerhalle, von der Baustelle bis zum Autohaus.

    Jetzt Industriefolder mit Lösungen speziell für Ihre Branche herunterladen.

    ZUM DOWNLOAD
    Industriesauger_2

    Industriesauger

    Trockeneisreiniger

    Trockeneisreiniger

    Kaltwasser-Hochdruckreiniger

    Hochdruckreiniger

    Trolley Teaser 400x200

    Manuelle Reinigung

    Wollen Sie unsere Geräte live und vor Ort testen?

    Das Kärcher Demo Team präsentiert Ihnen live und vor Ort Anwendungslösungen und Geräte für industrielle und öffentliche Einsatzgebiete.

    Erfahren Sie mehr über

    • wirtschaftliche Maschinen und Anwendungen für den Innen- und Außenbereich
    • saisonale Anwendungslösungen
    • optimale Zubehöre und Reinigungsmittel
    • Serviceleistungen, Langlebigkeit und sparsamen Verbrauch von Reinigungsmitteln

     und vereinbaren Sie jetzt Ihren unverbindlichen Demo-Termin!

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