Die integrierte thermische Desinfektion und ein spezielles UF-Filtersystem (Hy-Protect Filter gegen Bakterien und Viren) sorgen für Leitungswasser in Trinkwasserqualität - hygienisch und sicher!

Neben niedrigen Betriebskosten kommt der Wasserspender ganz ohne Leergut aus. Das erspart Ihnen die Lagerhaltung und den Transport von Flaschen.

Mit dem Kärcher Wasserspender reduzieren Sie Abfallprodukte auf ein Minimum.

Verschiedene Wasserarten (ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit medium oder classic CO₂ sowie heiss und extra heiss) können individuell ausgewählt werden. Die Kühlleistung, Filter- und Hygienekonzept, Farbe, Stand- oder Tischgerät und Elektronikpaket werden nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt.