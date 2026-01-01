Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Der Wasserspender für Ihren Betrieb. | Kärcher

    Wasserspender

    Der Wasserspender für Ihr Büro oder Ihren Betrieb. Dauerhafte Bereitstellung von Premium-Wasser für Mitarbeiter, Kunden und Gäste ist nun ein Kinderspiel. Der Kärcher Wasserspender kann in Produktionen, Büros, Arztpraxen, Verkaufsläden, Verwaltungen und Spitälern eingesetzt werden. Somit überall, wo Menschen arbeiten, einkaufen oder leben und ihr Bedürfnis nach Trinkwasser stillen möchten.

    Personen in einer hellen Büroumgebung nutzen einen Kärcher Wasserspender zur Erfrischung.

    Trinkwasser in Lebensmittelqualität

    Gerade im Gesundheitsbereich ist Hygiene das Schlüsselwort. Mit den Wasserspendern von Kärcher sind Sie auf der sicheren Seite und bieten Ihren Mitarbeitern, Patienten oder Besuchern Frischwasser in exzellenter, gefilterter Qualität - direkt aus der Leitung.

    Durch ein patentiertes Hygienesystem bestehend aus einem speziellen Filtersystem und integrierter thermischer Desinfektion steht Ihnen rund um die Uhr Leitungswasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung. Und das mit Sicherheit.

    Jetzt unverbindlich kontaktieren
    Wasserspender von Kärcher

    Ihre Vorteile

    Die integrierte thermische Desinfektion und ein spezielles UF-Filtersystem (Hy-Protect Filter gegen Bakterien und Viren) sorgen für Leitungswasser in Trinkwasserqualität - hygienisch und sicher!

    Neben niedrigen Betriebskosten kommt der Wasserspender ganz ohne Leergut aus. Das erspart Ihnen die Lagerhaltung und den Transport von Flaschen.

    Mit dem Kärcher Wasserspender reduzieren Sie Abfallprodukte auf ein Minimum.

    Verschiedene Wasserarten (ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit medium oder classic CO₂ sowie heiss und extra heiss) können individuell ausgewählt werden. Die Kühlleistung, Filter- und Hygienekonzept, Farbe, Stand- oder Tischgerät und Elektronikpaket werden nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt.

    Hier finden Sie alle Vorteile im detaillierten Überblick

    Gesundheit und Erfolg aus reinem Wasser.

    Wie oft haben Sie die Chance, Menschen erfrischend zu begeistern? Und dabei bis zu 90 Prozent Kosten zu sparen, direkt zu informieren und aktiv zu werben? Mit den neuen konfigurierbaren Wasserspendern WPD 100, WPD 200 und WPD 600 von Kärcher bieten Sie Mitarbeitern, Kunden oder Besuchern natürlich schmeckendes Wasser in exzellenter Qualität. Das innovative Konfigurationskonzept gibt Ihnen alle Möglichkeiten, Ihren Wasserspender WPD ganz individuell zu gestalten. Wählen Sie nach Belieben aus: Wasserarten, Kühlleistung, Filter- und Hygienekonzept, Farbe, Stand- oder Tischgerät und Elektronikpaket.

    Symbol Wasser sparen und Abfallmanagement

    Der Wasserspender von Kärcher – voll konfigurierbar.

    Der WPD (Water Purified Dispenser) definiert das Wort "Wasserspender" neu. Die Basic-Variante ist mit Tasten zum selbst Beschriften ausgestattet, die Advanced-Version mit multifunktionalem Farbdisplay. Entdecken Sie hier alle Produktmerkmale.

    Jetzt unverbindlich kontaktieren

    Ihr WPD. So individuell wie Sie.

    Nie zuvor hatten Sie so viel Freiheit bei der Auswahl Ihres Wasserspenders. Die neuen konfi gurierbaren Wasserspender WPD sind die konsequente Umsetzung zeitgemäßer Kundenwünsche. Genießen Sie ab sofort Wasser so, wie Sie es möchten.

    Zwei Personen in einem modern gestalteten Restaurant- oder Kantinenbereich bedienen einen Kärcher Wasserspender

    Bedarfsgerechte Kühlung

    Drei verschiedene Kühlklassen stehen zur Wahl: der WPD 100 für bis zu 50 Personen, der WPD 200 für bis zu 100 Personen und der WPD 600 für mehr als 100 Personen.

    Eine lächelnde Frau genießt ein Glas frisches Wasser aus einem Kärcher Wasserspender. Individuell zusammenstellbare Filterpakete wie Active-Pure, Hy-Protect, Hy-Pure oder UV-Protect garantieren eine wirksame Filterung.

    Wirksame Filterkombinationen

    Stellen Sie das Filterpaket ganz nach persönlichem Bedarf zusammen: Wählen Sie zwischen Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter oder UV-Protect.

    Nahaufnahme des Bedienfelds eines Kärcher Wasserspenders. Je nach Elektronikpaket stehen bis zu sechs Wasserarten zur Auswahl, von ungekühlt und gekühlt bis hin zu „heiß“ und „extra heiß“.

    Verschiedene Wasserarten

    Je nach Elektronikpaket können bis zu 6 verschiedene Wasserarten angeboten werden: ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit Medium oder Classic CO2 sowie heiß und extra heiß.

    Detailansicht der Nutzeroberfläche eines Kärcher Wasserspenders für die portionierte Wasserabgabe

    Portionierte Wasserabgabe

    Die Abgabemenge kann präzise in Schritten dosiert werden: Wählen Sie zwischen S für kleine, L für mittlere und XL für große Gefäße.

    Ein modernes Bürogebäude mit dem Kärcher Fleet Logo. Die M2M-Kommunikation ermöglicht eine schnelle Diagnose und direkte Kommunikation zwischen dem Kärcher Wasserspender WPD und PC oder Smartphone.

    Schnelle Diagnose

    Kärcher Fleet Services ermöglicht über M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine) eine direkte Kommunikation zwischen dem WPD und Ihrem PC/Smartphone. Dadurch ist eine schnelle Reaktion möglich und zusätzliche Serviceeinsätze werden vermieden.

    Zwei Anwender zapfen Wasser an einem Kärcher Wasserspender mit individualisiertem Frontdesign.

    Individuelles Frontdesign

    Die Glasscheibe kann mit kundenspezifischem Folienhintergrund (zum Beispiel Farben der Firmen-CI) gestaltet werden oder als kostenlose Werbefläche genutzt werden.

    Eine Anwenderin nutzt einen weißen Kärcher WPD Wasserspender in einer modernen Büroumgebung. Als umweltfreundliche Alternative zum Plastikflaschen-Pfandsystem in Österreich ab 2025 ermöglicht das Gerät die Vermeidung von Einwegplastik und bietet höchsten

    Ab 2025: Plastikflaschen-Pfand in Österreich – Vermeiden Sie Einwegstress!

    Ab 2025 gibt es in Österreich das Pfandsystem für Plastikflaschen. Bereiten Sie sich schon jetzt vor und sagen Sie Nein zu Einwegplastik.

    Der Kärcher Wasserspender bietet Ihnen eine umweltfreundliche und bequeme Lösung für frisches, gefiltertes Wasser – ob im Lager oder im Büro.

    Setzen Sie auf Nachhaltigkeit und genießen Sie gleichzeitig höchsten Trinkkomfort mit Kärcher.

    Wir beraten Sie unverbindlich: