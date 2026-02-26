Für die effektive Erfassung schwebender Partikel Entstauber sind Geräte, die schwebende Partikel wie Staub und feinste Stäube aus der Luft absaugen. Dafür arbeiten Industrieenstauber mit niedrigem Unterdruck bei relativ hohem Luftvolumenstrom. Das Entstauberportfolio beinhaltet Geräte für Einsätze innerhalb und außerhalb einer Atex-Zone 22.