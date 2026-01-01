Leasing, Miete oder Kauf?
Bei Kärcher entwickeln wir nicht nur innovative Produkte, sondern auch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für unsere Kunden.
Bei Kärcher bieten wir eine breite Palette an flexiblen Optionen, die Ihre finanziellen Anforderungen optimal erfüllen. Egal, ob Sie eine Maschine leasen, operativ leasen, mieten oder kaufen möchten, wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Expertise zur Seite.
Bei Kärcher entwickeln wir nicht nur innovative Produkte, sondern auch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für unsere Kunden.
Zahlen Sie den Kaufpreis in leicht handhabbaren monatlichen Raten anstelle einer großen Summe auf einmal.
Durch die Finanzierung haben Sie einen größeren finanziellen Spielraum, um Zubehör hinzuzufügen oder ein hochwertigeres Modell zu wählen.
Unser einfacher Finanzierungsprozess beschleunigt Ihre Kaufentscheidung, damit Sie Ihr gewünschtes Produkt schneller in den Händen halten können.
Profitieren Sie von Full Service Verträgen, die in die Finanzierung integriert werden können, um umfassenden Service zu erhalten.
Laufzeit, Eigenmittel und Restwert können in einem gewissen Rahmen mitgestaltet werden, wodurch Sie die Ratenhöhe beeinflussen können.
Dank der Finanzierungslösung müssen Sie nicht mit hohen Investitionskosten belastet werden. Anstatt eine große Summe auf einmal zu zahlen, können Sie den Kaufpreis bequem in monatlichen Raten begleichen.
Folgende Möglichkeiten zur Finanzierung unserer Maschinen und Geräte stehen Ihnen zur Verfügung:
Um Ihnen bei der Finanzierung von Investitionsgütern behilflich zu sein, stellt Kärcher Ihnen ein anpassungsfähiges Leasingangebot zur Verfügung.
Egal ob Sie sich für eine Vollamortisation, Teilamortisation oder den Mietkauf entscheiden, bei Kärcher erhalten Sie ein individuelles Finanzierungsangebot, das genau auf unsere Produkte zugeschnitten ist.
Operatives Leasing ist ein Leasing, das der Miete weitgehend ähnlich ist, aber zusätzliche mietuntypische Dienstleistungen umfasst. Gegensatz ist das Finanzierungsleasing.
Kärcher Rental
Entdecken Sie die Vorteile der flexiblen Gerätemiete bei Kärcher. Egal ob Kleingeräte oder Großgeräte - bei uns können Sie das passende Gerät mieten, anstatt es kaufen zu müssen.
Kauf von Geräten
Bei Kärcher bieten wir Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Geräte zu mieten oder zu leasen, sondern natürlich auch den direkten Kauf.
Bei Kärcher bieten wir Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Geräte zu mieten oder zu leasen, sondern natürlich auch den direkten Kauf.