Unser Leasingangebot

Um Ihnen bei der Finanzierung von Investitionsgütern behilflich zu sein, stellt Kärcher Ihnen ein anpassungsfähiges Leasingangebot zur Verfügung.

Egal ob Sie sich für eine Vollamortisation, Teilamortisation oder den Mietkauf entscheiden, bei Kärcher erhalten Sie ein individuelles Finanzierungsangebot, das genau auf unsere Produkte zugeschnitten ist.