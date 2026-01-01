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    Finanzierungslösungen von Kärcher | Kärcher

    Finanzierungslösungen von Kärcher

    Bei Kärcher bieten wir eine breite Palette an flexiblen Optionen, die Ihre finanziellen Anforderungen optimal erfüllen. Egal, ob Sie eine Maschine leasen, operativ leasen, mieten oder kaufen möchten, wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Expertise zur Seite.

    Kärcher Service Berater

    Leasing, Miete oder Kauf?

    Bei Kärcher entwickeln wir nicht nur innovative Produkte, sondern auch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für unsere Kunden.

    Unsere Lösungen - Ihre Vorteile:

    Bequeme monatliche Raten

    Zahlen Sie den Kaufpreis in leicht handhabbaren monatlichen Raten anstelle einer großen Summe auf einmal.

    Mehr finanzieller Spielraum

    Durch die Finanzierung haben Sie einen größeren finanziellen Spielraum, um Zubehör hinzuzufügen oder ein hochwertigeres Modell zu wählen.

    Erleichterte Kaufentscheidung

    Unser einfacher Finanzierungsprozess beschleunigt Ihre Kaufentscheidung, damit Sie Ihr gewünschtes Produkt schneller in den Händen halten können.

    Zusätzliche Serviceleistungen

    Profitieren Sie von Full Service Verträgen, die in die Finanzierung integriert werden können, um umfassenden Service zu erhalten.

    Flexible Bedingungen

    Laufzeit, Eigenmittel und Restwert können in einem gewissen Rahmen mitgestaltet werden, wodurch Sie die Ratenhöhe beeinflussen können.

    Keine hohen Investitionskosten

    Dank der Finanzierungslösung müssen Sie nicht mit hohen Investitionskosten belastet werden. Anstatt eine große Summe auf einmal zu zahlen, können Sie den Kaufpreis bequem in monatlichen Raten begleichen.

    Unsere Finanzierungslösungen auf einem Blick:

    Folgende Möglichkeiten zur Finanzierung unserer Maschinen und Geräte stehen Ihnen zur Verfügung:

    Zwei Männer führen ein Beratungsgespräch zu den Finanzierungslösungen von Kärcher

    Leasing

    Unser Leasingangebot

    Um Ihnen bei der Finanzierung von Investitionsgütern behilflich zu sein, stellt Kärcher Ihnen ein anpassungsfähiges Leasingangebot zur Verfügung.

    Egal ob Sie sich für eine Vollamortisation, Teilamortisation oder den Mietkauf entscheiden, bei Kärcher erhalten Sie ein individuelles Finanzierungsangebot, das genau auf unsere Produkte zugeschnitten ist.

    Mehr erfahren
    Ein Mann in einem hellgrauen Anzug übergibt einer lächelnden Frau im schwarzen Business-Kostüm einen Schlüsselchip.

    Operatives Leasing

    Operatives Leasing ist ein Leasing, das der Miete weitgehend ähnlich ist, aber zusätzliche mietuntypische Dienstleistungen umfasst. Gegensatz ist das Finanzierungsleasing.

    Anfrage senden
    Ein Mann in einem schwarzen Poloshirt bedient einen Kärcher Professional Waschsauger, um einen hellen Teppichboden tiefenwirksam zu reinigen.

    Miete

    Kärcher Rental

    Entdecken Sie die Vorteile der flexiblen Gerätemiete bei Kärcher. Egal ob Kleingeräte oder Großgeräte - bei uns können Sie das passende Gerät mieten, anstatt es kaufen zu müssen.

    Mehr erfahren
    Ein Kärcher Berater im grauen Anzug übergibt einem Kunden in einem blau-weiß karierten Hemd vor einem modernen Glasgebäude einen Schlüssel oder ein Dokument.

    Kauf

    Kauf von Geräten

    Bei Kärcher bieten wir Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Geräte zu mieten oder zu leasen, sondern natürlich auch den direkten Kauf.

    Fordern Sie Ihr individuelles Angebot direkt bei uns an:

    Bei Kärcher bieten wir Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Geräte zu mieten oder zu leasen, sondern natürlich auch den direkten Kauf.