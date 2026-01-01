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The origin of WOW. Nur die besten und innovativsten Produkte der Indoor-Kategorien tragen Alfred Kärchers Unterschrift und sind Teil der Signature Line*.
Alfred Kärcher, der Gründer unseres Unternehmens, war ein leidenschaftlicher Visionär und ein echter Pionier des WOW. Sein Name steht für Innovation und höchste Qualitätsstandards. Ihm zu Ehren haben wir eine neue Linie von High-End-Geräten geschaffen: die Signature Line. Die Unterschrift unterstreicht den Geist von Innovation und Qualität, der die Signature Line-Geräte zu den besten Kärcher Produkten ihrer Kategorie macht.
Wäre das Beste nur immer so einfach zu finden. Bei uns erkennt man die leistungsstärksten, innovativsten Indoor-Produkte an der hochwertigen Verpackung und natürlich an Alfred Kärchers originaler Unterschrift. Die High-End-Geräte der Signature Line sind noch umfangreicher ausgestattet als unsere anderen Produkte und besitzen teilweise exklusives Zubehör, das es nur für diese Produkte gibt.
Die Garantieverlängerung kann sowohl komfortabel in der Home & Garden App vorgenommen werden als auch hier über das Website-Formular.
* Sortiment nur bei ausgewählten Händlern verfügbar.
Registrieren Sie Ihr Signature Line-Gerät in der Home & Garden App, erhalten Sie bei der Montage und Inbetriebnahme Unterstützung, Reinigungs- und Anwendungstipps für beste Reinigungsergebnisse und noch vieles mehr. Zudem können Sie für Ihr Produkt ganz bequem die Garantieverlängerung freischalten.