¹ Damit wir Ihnen unsere Angebote und Informationen, sowie den 15 % Rabattcode auf das gesamte Home & Garden Sortiment für Ihren nächsten Einkauf in unserem Onlineshop zusenden können, bitte noch um Bestätigung der Ihnen zugesendete E-Mail. Keine E-Mail erhalten? Am besten noch schnell den Spamordner kontrollieren. Der Rabattcode ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Informationen zur Newsletter-Abmeldung: Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, beispielsweise durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links, oder durch eine E-Mail an info.at@karcher.com.