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    Geräte-Retter-Prämie | Kärcher

    Geräte-Retter-Prämie bei Kärcher Österreich

    Reparieren statt wegwerfen. Für Kärcher ist Nachhaltigkeit ein Anliegen und seit jeher legen wir Wert auf die Möglichkeit zur Reparatur unserer Geräte. Aus diesem Grund sind wir Partner bei der Förderaktion Geräte-Retter-Prämie.

    Kärcher Reparaturbonus

    So funktioniert die Geräte-Retter-Prämie

    Wer kann den Reparaturbonus nutzen?

    Jeder Privatkunde.

    AF Signature Line

    Für welche Geräte ist der Reparaturbonus anwendbar?

    Eine offizielle Liste der Geräte finden Sie hier.

    Gilt nicht für unsere Hochdruckreiniger.

    Kaercher_SC_5_Deluxe_Signature_Line_application_2
    Kaercher WV 6 Plus Multi Edition (10)

    Wie hoch ist die Förderung?

    Max. 50 % bzw. 130 Euro der Reparaturkosten. 

    FC 8 59dB

    Wie komme ich zu meinem Geräte-Retter-Bon?

    Einfach unter www.geräte-retter-prämie einsteigen und den Bon beantragen. Hier finden Sie auch alle weiteren Informationen zu den Voraussetzungen sowie zum Ablauf der Refundierung.

    Versand nach Reparatur

    So erhalten Sie Ihren Geräte-Retter-Bonus zurück:

    Wir führen die Reparatur zunächst ganz regulär über myKärcher durch.
    Sobald Sie die Rechnung erhalten und bezahlt haben, senden Sie bitte folgende Unterlagen an reparaturbonus.at@karcher.com:

    • Ihren gültigen Geräte-Retter-Bon
    • Die Rechnung
    • Die Zahlungsbestätigung

    Hinweis: Bitte beachten Sie die Informationen zur Geräte-Retter-Prämie. Wir übernehmen keine Haftung für abgelehnte Geräte-Retter-Bons.

    Abholung im Kärcher Center:

    Wenn Sie die Abwicklung über eines unserer Kärcher Center vornehmen, werden Sie vor Ort über die entsprechende Vorgangsweise informiert.