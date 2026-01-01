So erhalten Sie Ihren Geräte-Retter-Bonus zurück:

Wir führen die Reparatur zunächst ganz regulär über myKärcher durch.

Sobald Sie die Rechnung erhalten und bezahlt haben, senden Sie bitte folgende Unterlagen an reparaturbonus.at@karcher.com:

Ihren gültigen Geräte-Retter-Bon

Die Rechnung

Die Zahlungsbestätigung

Hinweis: Bitte beachten Sie die Informationen zur Geräte-Retter-Prämie. Wir übernehmen keine Haftung für abgelehnte Geräte-Retter-Bons.

Abholung im Kärcher Center:

Wenn Sie die Abwicklung über eines unserer Kärcher Center vornehmen, werden Sie vor Ort über die entsprechende Vorgangsweise informiert.