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Reparieren statt wegwerfen. Für Kärcher ist Nachhaltigkeit ein Anliegen und seit jeher legen wir Wert auf die Möglichkeit zur Reparatur unserer Geräte. Aus diesem Grund sind wir Partner bei der Förderaktion Geräte-Retter-Prämie.
Wer kann den Reparaturbonus nutzen?
Jeder Privatkunde.
Für welche Geräte ist der Reparaturbonus anwendbar?
Eine offizielle Liste der Geräte finden Sie hier.
Gilt nicht für unsere Hochdruckreiniger.
Wie hoch ist die Förderung?
Max. 50 % bzw. 130 Euro der Reparaturkosten.
Wie komme ich zu meinem Geräte-Retter-Bon?
Einfach unter www.geräte-retter-prämie einsteigen und den Bon beantragen. Hier finden Sie auch alle weiteren Informationen zu den Voraussetzungen sowie zum Ablauf der Refundierung.
So erhalten Sie Ihren Geräte-Retter-Bonus zurück:
Wir führen die Reparatur zunächst ganz regulär über myKärcher durch.
Sobald Sie die Rechnung erhalten und bezahlt haben, senden Sie bitte folgende Unterlagen an reparaturbonus.at@karcher.com:
Hinweis: Bitte beachten Sie die Informationen zur Geräte-Retter-Prämie. Wir übernehmen keine Haftung für abgelehnte Geräte-Retter-Bons.
Abholung im Kärcher Center:
Wenn Sie die Abwicklung über eines unserer Kärcher Center vornehmen, werden Sie vor Ort über die entsprechende Vorgangsweise informiert.