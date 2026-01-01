Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Home of WOW | Kärcher

    Das Kärcher Versprechen

    Bei Kärcher wissen wir, was Sie von Ihrem Hochdruckreiniger erwarten: höchste Qualität, Topleistung und optimalen Support über die gesamte Nutzungsdauer. Bei allem, was wir tun, steht die Erfüllung dieser Anforderungen im Mittelpunkt. Kärcher macht den Unterschied – überzeugen Sie sich davon.

    how_header_website_2026

    Willkommen im Home of WOW

    Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Entscheiden Sie sich für Reinigungslösungen, die Sie hinsichtlich Leistung, Qualität, Nachhaltigkeit und Vielfalt begeistern werden. Bring back the WOW.

    Technologie, die Sie weiterbringt

    Kärcher Hochdruckreiniger machen Sie zum Experten für alle Reinigungsaufgaben am Haus, im Garten, auf der Terrasse oder am Auto. Damit Sie Ihre Arbeiten so schnell und effizient wie möglich erledigen können, arbeiten wir kontinuierlich an neuen Lösungen und der Verbesserung unserer Geräte.

    Qualität, die man sehen und fühlen kann

    Kärcher Hochdruckreiniger haben ihre Wurzeln im professionellen Anwendungsbereich. Davon profitieren private Anwender bis heute, denn hinsichtlich Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Anwendungsfreundlichkeit und Design setzen unsere Geräte den Maßstab. Die sprichwörtliche Kärcher Qualität ist auch der Grund, warum wir aus Vergleichstests immer wieder als Sieger hervorgehen.

    Erfahrung, die Vertrauen schafft

    1984 brachte Kärcher den ersten tragbaren Hochdruckreiniger HD 555 für Privathaushalte auf den Markt – ein Meilenstein der Reinigungsgeschichte. Mit immer neuen Innovationen sichern wir uns die Position als Marktführer seither nachhaltig und setzen neue Standards für effiziente Hochdruckreinigung.

    Eine nachhaltige Art zu handeln

    Ökologie und Klimaschutz sind ein wesentlicher Teil unseres Handelns. Seit Jahren setzen wir uns immer neue Ziele, um unser Unternehmen konsequent effizienter und ressourcenschonender zu machen und um unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.


    Im Zuge unserer Nachhaltigkeitsziele 2025 haben wir weitreichende Maßnahmen hinsichtlich CO2-neutraler Produktion, dem Einsatz von recycelten Kunststoffen und der Reduktion von Kunststoffverpackungsabfall eingeleitet. Auch in der globalen Lieferkette ist Nachhaltigkeit fest verankert. Für dieses Engagement wurden wir mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 ausgezeichnet.

    Produkte, die alle Ihre Reinigungsherausforderungen meistern

    Ob Sie nur gelegentlich zum Hochdruckreiniger greifen oder jedes Wochenende: Bei uns finden Sie das Gerät, das Sie brauchen – und das passende Zubehör gleich mit. Sie werden schnell feststellen: Für Sie und Ihren Kärcher ist keine Wand ist zu hoch, keine Ecke zu versteckt und kein Schmutz zu hartnäckig!

    Die Power der Kärcher Hochdruckreiniger

    Mit unseren starken Hochdruckreiniger, können Ihnen Schmutz, Staub und Wildwuchs nichts anhaben. Mit viel Power reinigen Sie Auto, Terrasse, Dachrinne & Co. schnell und gründlich. Wo vorher Schmutz dominierte, ist nachher nichts als Sauberkeit. Bring back the WOW!

    Mehr zu unseren Hochdruckreinigern