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    K-Mop 46 – der Profi in Sachen professionelle Reinigung | Kärcher

    K-Mop

    Der K-Mop 46 ist der Profi in Sachen professioneller Reinigung. Er überzeugt durch sein hervorragendes Handling und die intuitive Bedienung und setzt damit neue Maßstäbe. Durch seinen mühelosen, fachgerechten Einsatz ist er die optimale Wahl für nahezu jedes Objekt. Ob überstellte Bereiche, Sanitärräume oder etwas größere Flächen – der K-Mop 46 von Kärcher bietet mit seiner Wendigkeit und großen Arbeitsbreite die perfekte Lösung für eine effiziente Reinigung.

    Reinigung mit der wendigen Kärcher K-Mop 46 Scheuersaugmaschine. K-Mop 46 überzeugt durch seine niedrige Betriebslautstärke und ermöglicht leises, effizientes Arbeiten.

     

    OWN THE FLOOR

    Die professionelle Reinigung wird oft zur großen Challenge für Geräte und Anwender. Übernehmen Sie wieder die Kontrolle über Ihre Reinigungsleistung, statt sich von den Herausforderungen auf der Nase herumtanzen zu lassen.

    Nahaufnahme des Kärcher K-Mop 46 beim Kippen auf die großen Transportrollen für den einfachen Transport. Die professionelle Scheuersaugmaschine wiegt nur 24,5 kg und ist ideal für die effiziente Reinigung auch über Stufen hinweg.

    Kompakte Bauweise

    Der K-Mop 46 ermöglicht durch seine kompakte Bauart zum einen die mühelose Reinigung in stark überstellten oder verwinkelten Bereichen wie zum Beispiel Sanitärräumen, zum anderen sorgt seine großzügige Arbeitsbreite von 46 Zentimetern dafür, dass auch größere Flächen problemlos, schnell und gründlich gereinigt werden. Gleichzeitig lässt sich das Gerät dank seines kompakten Designs besonders platzsparend verstauen – es benötigt bis zu 71 Prozent weniger Lagerfläche als herkömmliche Scheuersaugmaschinen.

    Eine Anwenderin nutzt den Kärcher K-Mop 46. Das leichte Handling wird durch den integrierten Bürstenvortrieb und ein reduziertes Handgewicht während des Betriebs ermöglicht.

    Einfaches Handling

    Genießen Sie das leichte Handling durch den Bürstenvortrieb ohne Kompromisse bei der Ergonomie. Das Handgewicht reduziert sich im laufenden Betrieb, da das aufgesaugte Schmutzwasser nicht in einem Tank am Stiel, sondern direkt im Schmutzwassertank auf dem Bürstendeck gesammelt wird. Die angenehme Führung des K-Mop 46 und seine inkludierten Abweisrollen und Bumper vermeiden die Beschädigung von Gegenständen, Möbeln und sonstigem Inventar.

    Nahaufnahme des modernen, sprachfreien HMI (Human Machine Interface) der Kärcher K-Mop 46. Die intuitive Steuerung nutzt die bewährte Kärcher Farbcodierung, während das integrierte Arbeitslicht für perfekte Sicht beim Reinigen unter Tischen und in dunklen

    Intuitive Bedienung

    Dank der bewährten Kärcher Farbcodierung und des modernen, sprachfreien HMI (Human Machine Interface) ist die Bedienung kinderleicht. Für die Reinigung unter Tischen, Arbeitsflächen oder in anderen dunklen Bereichen, insbesondere auf überstellten Flächen, verfügt der K-Mop 46 über ein Arbeitslicht, das diese Bereiche optimal ausleuchtet.

    Der Kärcher K-Mop 46 ist flexibel im Einsatz und stark in der Leistung. Das professionelle Reinigungsgerät sorgt für weniger Umrüsten und ermöglicht dadurch eine deutlich höhere Effizienz im Arbeitsalltag.

    Mehr Effizienz

    Der K-Mop 46 ist flexibel im Einsatz und stark in der Leistung. Das bedeutet weniger Umrüsten und mehr Effizienz im Arbeitsalltag.

    Anwendung des Kärcher K-Mop 46 bei der professionellen Reinigung. Dank der Entwicklung mit Ergonomieexperten, eines höhenverstellbaren Griffs und des optimierten Bürstenvortriebs wird die körperliche Belastung für den Anwender spürbar reduziert

    Ergonomie? Und wie!

    Der K-Mop 46 wurde von Anfang an mit Ergonomieexperten entwickelt – für maximale Benutzerfreundlichkeit. Der höhenverstellbare Griff passt sich jeder Körpergröße an, alle Komponenten sind leicht zugänglich und einfach zu handhaben. Der optimierte Bürstenvortrieb unterstützt kraftvoll, ohne zu überfordern, während das geringere Handgewicht die körperliche Belastung deutlich reduziert. So wird professionelle Reinigung spürbar leichter.

    Kärcher K-MOP 46 besteht zu 28 Prozent aus Rezyklatkunststoff und ermöglicht durch den eco!Mode eine deutliche Energieeinsparung. In Kombination mit dem flexiblen Lithium-Ionen-Akku und dem umweltfreundlichen Bodenreiniger CA 50 C wird starke Reinigungsle

    Nachhaltig sauber

    Der K-Mop 46 überzeugt durch nachhaltige, effiziente Technologie: 28 Prozent Rezyklatkunststoff, 3 Wassermengen zur bedarfsgerechten Reinigung und der eco!Mode zur Energieeinsparung. Der Lithium-Ionen-Akku bietet dabei maximale Flexibilität. In Kombination mit dem umweltfreundlichen, kennzeichnungsfreien Bodenreiniger CA 50 C entsteht eine nachhaltige Reinigungslösung, die starke Leistung mit Verantwortung verbindet.

    Merkmale

    K-Mop 46 Bp Pack 36/150

    Zwei gegenläufige Bürsten sorgen für einen angenehmen Vortrieb, während die mittige Wasseraufbringung eine gleichmäßige Verteilung gewährleistet und Spritzwasser deutlich reduziert.

    K-Mop 46 Bp Pack 36/75

    Das sprachfreie HMI (Human Machine Interface) mit klar strukturierten Funktionen ermöglicht eine intuitive Bedienung, überwindet Sprachbarrieren und stellt stets korrekte Einstellungen sicher.

    K-Mop 46 Bp Pack 36/75

    Dank der flexiblen Höhenverstellung lässt sich das Gerät an jede Körpergröße anpassen und unterstützt so eine ergonomisch korrekte Haltung.

    K-Mop 46

    Mit einem Rezyklatanteil von 28 Prozent, dem eco!Mode und geringen Verbrauchswerten* schont der K-Mop 46 wertvolle Ressourcen und die Umwelt.

    * 80 % weniger Wasser und Reinigungsmittel als ein  herkömmlicher Wischmopp mit 15-l-Eimer bei einer Fläche von 300 m², niedriger Wassereinstellung und 0,5 % Bodenreiniger FloorPro CA 50 C.

    Kärcher 36 Volt Plattform

    Dank Battery Power+-Plattform, der Kompatibilität mit dem Kärcher Equipment Management sowie der Dockingmöglichkeiten mit dem FlexoMate-Trolley und Ride-on-Maschinen integriert sich der K-Mop 46 nahtlos in das Kärcher System.

    FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform

    In puncto Konnektivität und Nachhaltigkeit sind besonders 2 Dinge hervorzuheben, die optional erhältlich sind: das Plug-in-Connect-Modul und der umweltfreundliche Bodenreiniger FloorPro CA 50 C.

    K-Mop 46

    Mit nur 24,5 Kilogramm ist das Gerät leicht zu transportieren. Große Transportrollen ermöglichen zudem den sicheren Einsatz über mehrere Stufen hinweg.

    K-Mop 46

    Auch in geräuschempfindlichen Umgebungen spielt der K-Mop 46 seine Stärken aus: Die niedrige Betriebslautstärke erlaubt den Einsatz in Hotels, Büros oder Pflegeeinrichtungen, ohne den Betrieb zu stören.

    Akku 36 V Battery Power Plus

    Die flexible Akkuplattform garantiert maximale Autonomie. Während der eine Akku genutzt wird, lässt sich der zweite parallel bereits zu 80 Prozent aufladen – für unterbrechungsfreies Arbeiten und höchste Effizienz.

    K-Mop FAQs