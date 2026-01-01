Mit einem Rezyklatanteil von 28 Prozent , dem eco!Mode und geringen Verbrauchswerten* schont der K-Mop 46 wertvolle Ressourcen und die Umwelt.

* 80 % weniger Wasser und Reinigungsmittel als ein herkömmlicher Wischmopp mit 15-l-Eimer bei einer Fläche von 300 m² , niedriger Wassereinstellung und 0,5 % Bodenreiniger FloorPro CA 50 C .