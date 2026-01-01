KÄRCHER X TTS: 2 starke Marken, unzählige Möglichkeiten

Bei allen Vorteilen, die der Einsatz von Kärcher Maschinen und Reinigungsmitteln bietet, bleiben dennoch Aufgaben übrig, die sich nur von Hand erledigen lassen. Um auch sie hygienisch und effizient zu erledigen, ergänzen deshalb Reinigungswagen, Eimer, Mopps und Abfallbehälter von TTS Cleaning das Kärcher Portfolio. Sie haben sich in der Gebäudereinigung, in der Hotelreinigung sowie in praktisch allen anderen Anwendungsbereichen vielfach bewährt. Die innovativen, ergonomischen und nachhaltigen Reinigungstools des italienischen Unternehmens sind überall dort erhältlich, wo es auch Kärcher zu kaufen gibt. Zum Beispiel in unserem B2B-Webshop.