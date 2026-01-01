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Der autonome Staubsaugroboter KIRA B 50 entlastet Reinigungsteams, indem er das zeitintensive Staubsaugen übernimmt, während die Fachkräfte sich parallel um komplexere Aufgaben kümmern.
Reinigungsroboter beschleunigen die Reinigungsprozesse erheblich, wodurch Sie mehr Produktivität in kürzerer Zeit erreichen können. Unsere KIRA Geräte sind konzipiert worden, um Effizienz zu steigern.
Reinigungsroboter können repetitive und körperlich anstrengende Aufgaben übernehmen. Dadurch werden die Mitarbeiter entlastet und können sich auf andere, anspruchsvollere Tätigkeiten konzentrieren.
Statt dabei mit einer All-in-one-Gerätelösung Kompromisse bei der Reinigungsqualität einzugehen, entwickeln wir unsere Reinigungsroboter lieber auf den Punkt genau und speziell für den jeweiligen Anwendungsfall.
KIRA ist in der Lage, Reinigungskräfte bei monotonen und zeitraubenden Tätigkeiten, wie bei der Bodenreinigung, zu entlasten, während diese parallel komplexere Tätigkeiten erledigen. Intuitiv bedienbar navigieren und reinigen unsere Reinigungsroboter dank leistungsstarker Sensorik und ausgereifter Software sicher und zuverlässig in den unterschiedlichsten Umgebungen.
Seit Jahrzehnten nimmt Kärcher weltweit eine Führungsrolle in der Reinigungstechnik ein. In unseren autonomen Reinigungsmaschinen vereinen wir all unser Wissen mit der High-End-Technologie extrem präziser Sensoren, leistungsstarker Computer und durchdachter Software zu neuen, hochinnovativen Produktkonzepten mit autonomer Orientierung.
So überzeugend die Technologie dahinter, so beeindruckend auch Reinigungsqualität und Konstanz des Reinigungsniveaus. Zur Einrichtung der Geräte ist übrigens kein Expertenwissen nötig – im Gegenteil, die Roboter sind auf eine einfache und intuitive Bedienung optimiert, sodass eine kurze Einweisung vollkommen genügt.
Unsere Reinigungsroboter sind speziell auf den Bedarf von Reinigungsprofis in deren Arbeitsalltag und die unterschiedlichen Anforderungen zugeschnitten. Während der KIRA Staubsaugroboter maximal mobil und kurzfristig einsetzbar sein muss – beispielsweise bei der Reinigung von Hotelzimmern und -fluren – und daher mit ausdauernden 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus ausgestattet ist, erlauben Dockingstationen vollautonomes Reinigen mit dem KIRA B 50 Scheuersaugroboter – inklusive Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülen und Laden der langlebigen Lithium-Ionen-Batterie. Selbst sehr große Lager- und Industrieflächen werden so ohne jeden menschlichen Eingriff gereinigt.
Von großen Flächen bis zu beengten und sogar überstellten Umgebungen. Je nach Ausführung und Anwendungsfall sind unsere Reinigungsroboter extrem vielseitig einsetzbar: im Transportgewerbe (Flughäfen, Bahnhöfe, Logistiklager), im Retailbereich (Supermärkte, Hypermärkte, Shopping Malls), im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen), in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Universitäten, Museen, Sporthallen, Tagungszentren), in Bürogebäuden (Eingangshallen, Flure, Räume), in Hotellerie und Gastronomie (Gasträume, Eingangsbereiche, Hotelflure und -zimmer) sowie natürlich im industriellen Umfeld zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen.
Kärcher's KIRA Robots bieten eine umfassende Überwachung und Dokumentation der Reinigungsabläufe. Über ein Webportal oder die KIRA App können autorisierte Benutzer jederzeit und von überall detaillierte Reinigungsberichte einsehen, den Gerätestatus überprüfen und Benachrichtigungen erhalten. Die Sicherheit der Daten wird durch Verschlüsselung und Schutz vor unbefugtem Zugriff gewährleistet, wobei Kärcher einen verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Daten und die Einhaltung der DSGVO-Konformität garantiert.
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