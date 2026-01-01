Unsere Reinigungsroboter sind speziell auf den Bedarf von Reinigungsprofis in deren Arbeitsalltag und die unterschiedlichen Anforderungen zugeschnitten. Während der KIRA Staubsaugroboter maximal mobil und kurzfristig einsetzbar sein muss – beispielsweise bei der Reinigung von Hotelzimmern und -fluren – und daher mit ausdauernden 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus ausgestattet ist, erlauben Dockingstationen vollautonomes Reinigen mit dem KIRA B 50 Scheuersaugroboter – inklusive Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung, Tankspülen und Laden der langlebigen Lithium-Ionen-Batterie. Selbst sehr große Lager- und Industrieflächen werden so ohne jeden menschlichen Eingriff gereinigt.