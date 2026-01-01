Kärcher Li-Ionen Batterien | Kärcher

BD 50/50 C Classic
Zusatzkosten Li-Ion: 640,00 €
Kosten Austausch AGM-Batterien-Satz: 2.442,00 €
Vorteil TCO Li-Ion: > 1.802,00 €
Optimieren Sie die Reinigungsleistung Ihrer Scheuersaug- und Kehrmaschine mit unseren leistungsstarken und langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Durch ihre hohe Energiedichte steigern sie nachweislich die Effizienz im Reinigungsprozess und bringen einen echten Energieschub für Ihr Reinigungsgerät.
Zusatzkosten Li-Ion: 640,00 €
Kosten Austausch AGM-Batterien-Satz: 2.442,00 €
Vorteil TCO Li-Ion: > 1.802,00 €
Zusatzkosten Li-Ion: 1.000,00 €
Kosten Austausch AGM-Batterien-Satz: 3.300,00 €
Vorteil TCO Li-Ion: > 2.300,00 €
Zusatzkosten Li-Ion: 2.200,00 €
Kosten Austausch AGM-Batterien-Satz: 4.611,00 €
Vorteil TCO Li-Ion: > 2.411,00 €
Lithium-Ionen-Batterien gelten technisch als wegweisende Innovation bei der Entwicklung neuer Energiequellen. Sie werden heute bereits in zahlreichen modernen elektronischen Geräten und Fahrzeugen eingesetzt.
Die Kärcher Lithium-Ionen-Technologie bietet eine umfassende Lösung für Ihre Scheuersaug- und Kehrmaschine, die optimal auf die einzelnen Komponenten abgestimmt ist. Unser Premiumansatz garantiert höchste Zufriedenheit und Qualität. Ohne Kabel – ohne Kompromisse.
Die Speicher besitzen die Fähigkeit, Energie gebündelt aufzunehmen. Ihre bemerkenswerte Energiedichte erlaubt es, auch große Mengen an Energie platzsparend und kompakt zu speichern und bedarfsgerecht freizugeben. Dank ihrer beachtlichen Leistungsfähigkeit hat sich der Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien in der Zwischenzeit verändert und sie kommen besonders in der industriellen Anwendung vielfach zum Einsatz.
Durch die Kärcher Lithium-Ionen-Batterie kann eine verbesserte Energieausnutzung um bis zu 20 Prozent erreicht werden. Dabei verursacht die Lithium-Ionen-Batterie erheblich niedrigere Gesamtkosten als eine Blei-Säure-Alternative. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern reduziert auch erheblich die Energiekosten im Unternehmen.
Echte Garantie. Gutes Gewissen. Unsere Kärcher Lithium-Ionen-Batterien bieten höchste Leistung bei langer Lebensdauer. Deshalb bieten wir eine 5-Jahres-Herstellergarantie auf unsere Lithium-Ion Batterien für beste Qualität. Damit alles so läuft, wie es soll und Sie sich auf das konzentrieren können, was zählt.
Das Laden von Bleibatterien erzeugt im Prozess Wasserstoff, der ein potenzielles Explosionsrisiko darstellt. Daher sind eine gründliche Sicherheitsbewertung sowie eine belüftete Ladeumgebung unerlässlich. Damit verbunden entstehen zusätzliche Kosten und Einschränkungen, was wiederum die Gesamtbetriebskosten steigert. Dieser Mehraufwand entfällt durch den Einsatz von Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Durch dezentrale Ladeorte kann hier maximale Sicherheit im Ladeprozess ohne Beschränkungen geschaffen werden.
Abgesehen von ihrer hervorragenden Leistung und Effizienz sind Lithium-Ionen-Batterien deutlich umweltfreundlicher im Vergleich zu herkömmlichen Batterietechnologien. Sie enthalten keine giftigen oder schädlichen Materialien wie Quecksilber oder Blei, die in anderen Batterietypen zu finden sind. Zusätzlich bieten Lithium-Ionen-Batterien eine langlebige Leistungsdauer und werden erst spät in den Recyclingzyklus zurückgeführt. Eine einzige Lithium-Ionen-Batterie kann die gesamte Lebensdauer einer Maschine überdauern. Im Vergleich dazu müssen Bleibatterien in dieser Zeitspanne mindestens einmal ausgetauscht werden und enthalten etwa 2,5 Kilogramm Blei. Somit reduziert die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien nicht nur potenzielle Umweltauswirkungen, sondern macht sie auch sicherer für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
Lithium-Ionen-Batterien überzeugen durch ihre hohe Ladeeffizienz. Mit dem optionalen Schnelllader können sie in nur 2 Stunden vollständig aufgeladen werden, wodurch unnötige Wartezeiten minimiert und lange Standzeiten vermieden werden. Selbst kurze Ladeintervalle erreichen bereits einen hohen Wirkungsgrad. Dadurch bleibt die Maschine stets einsatzbereit, was höchste Produktivität und Flexibilität im Reinigungsprozess gewährleistet, insbesondere im Dauer- oder Mehrschichtbetrieb.
Dank ihrer schnellen Ladezeiten und geringen Selbstentladung sind Lithium-Ionen-Batterien herkömmlichen Batterien überlegen. Sie ermöglichen eine höhere Produktivität, da sie nicht nur schnell zwischengeladen werden können, sondern auch über längere Phasen der Nichtnutzung einsatzbereit bleiben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien hat das Zwischenladen keinen negativen Einfluss auf die Langlebigkeit der Lithium-Ion Batterie. Zudem zeichnen sie sich durch eine gesteigerte Ladeeffizienz aus und sparen etwa 20 Prozent Energie pro Zyklus ein. Ihre erhöhte Energiedichte gewährleistet außerdem eine längere Betriebsdauer pro Ladung. Diese ermöglicht eine längere Gesamtnutzungsdauer, bevor die Batterie aufgeladen oder ausgetauscht werden muss.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien nutzen die Kärcher Lithium-Ionen-Batterien ihre Kapazität effizienter aus und können dadurch bis zu 100 Prozent ihrer tatsächlichen Kapazität ausschöpfen, verglichen mit anderen Batterien, die nur etwa 80 Prozent ihrer Kapazität nutzen.
Lithium-Ionen-Batterien sind aufgrund ihrer hohen Zyklenfestigkeit in der Lage, eine große Anzahl von Lade- und Entladezyklen ohne Kapazitätsverluste zu durchlaufen. Zudem behalten sie über einen längeren Zeitraum hinweg ihr Energieniveau und bleiben somit länger einsatzfähig. Durch einen integrierten Schutzmechanismus wird der Lade- und Entladeprozess zuverlässig überwacht und optimiert.