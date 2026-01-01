Kärcher Li-Ionen Batterien | Kärcher

Abgesehen von ihrer hervorragenden Leistung und Effizienz sind Lithium-Ionen-Batterien deutlich umweltfreundlicher im Vergleich zu herkömmlichen Batterietechnologien. Sie enthalten keine giftigen oder schädlichen Materialien wie Quecksilber oder Blei, die in anderen Batterietypen zu finden sind. Zusätzlich bieten Lithium-Ionen-Batterien eine langlebige Leistungsdauer und werden erst spät in den Recyclingzyklus zurückgeführt. Eine einzige Lithium-Ionen-Batterie kann die gesamte Lebensdauer einer Maschine überdauern. Im Vergleich dazu müssen Bleibatterien in dieser Zeitspanne mindestens einmal ausgetauscht werden und enthalten etwa 2,5 Kilogramm Blei. Somit reduziert die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien nicht nur potenzielle Umweltauswirkungen, sondern macht sie auch sicherer für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.