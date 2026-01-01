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    Kärcher Li-Ionen Batterien | Kärcher

    Kärcher Li-Ion-Batterien für Scheuersaug- und Kehrmaschinen

    Ein echtes Energiebündel: unsere Li-Ion Batterien für Scheuersaug- und Kehrmaschinen

    Optimieren Sie die Reinigungsleistung Ihrer Scheuersaug- und Kehrmaschine mit unseren leistungsstarken und langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Durch ihre hohe Energiedichte steigern sie nachweislich die Effizienz im Reinigungsprozess und bringen einen echten Energieschub für Ihr Reinigungsgerät.

    LI-IONEN
    BD 50/50 C Classic

    BD 50/50 C Classic

    Zusatzkosten Li-Ion: 640,00 €

    Kosten Austausch AGM-Batterien-Satz: 2.442,00 €

    Vorteil TCO Li-Ion: > 1.802,00 €

    B 50 W

    B 50 W

    Zusatzkosten Li-Ion: 1.000,00 €

    Kosten Austausch AGM-Batterien-Satz: 3.300,00 €

    Vorteil TCO Li-Ion: > 2.300,00 €

    B 110 R

    B 110 R

    Zusatzkosten Li-Ion: 2.200,00 €

    Kosten Austausch AGM-Batterien-Satz: 4.611,00 €

    Vorteil TCO Li-Ion: > 2.411,00 €

    Hinweis: Hierbei handelt es sich um Beispielrechnungen anhand einer fiktiven Nutzungsdauer sowie Listenpreisen. Der Kostenvorteil kann sich durch eine variierende Nutzungsdauer und länderspezifische Preisunterschiede verändern.

     

    Neue Energie für Ihre Reinigung

    Lithium-Ionen-Batterien gelten technisch als wegweisende Innovation bei der Entwicklung neuer Energiequellen. Sie werden heute bereits in zahlreichen modernen elektronischen Geräten und Fahrzeugen eingesetzt.

    Wirtschaftlich und nachhaltig

    Die Kärcher Lithium-Ionen-Technologie bietet eine umfassende Lösung für Ihre Scheuersaug- und Kehrmaschine, die optimal auf die einzelnen Komponenten abgestimmt ist. Unser Premiumansatz garantiert höchste Zufriedenheit und Qualität. Ohne Kabel – ohne Kompromisse.

    Was zeichnet eine gute Lithium-Ionen-Batterie aus?

    Die Speicher besitzen die Fähigkeit, Energie gebündelt aufzunehmen. Ihre bemerkenswerte Energiedichte erlaubt es, auch große Mengen an Energie platzsparend und kompakt zu speichern und bedarfsgerecht freizugeben. Dank ihrer beachtlichen Leistungsfähigkeit hat sich der Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien in der Zwischenzeit verändert und sie kommen besonders in der industriellen Anwendung vielfach zum Einsatz.

    Echte Energie – echte Wirtschaftlichkeit

    Durch die Kärcher Lithium-Ionen-Batterie kann eine verbesserte Energieausnutzung um bis zu 20 Prozent erreicht werden. Dabei verursacht die Lithium-Ionen-Batterie erheblich niedrigere Gesamtkosten als eine Blei-Säure-Alternative. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern reduziert auch erheblich die Energiekosten im Unternehmen.

    Entdecken Sie die Vorteile der Kärcher Li-Ion-Batterien

    Garantie – unser Versprechen

    Echte Garantie. Gutes Gewissen. Unsere Kärcher Lithium-Ionen-Batterien bieten höchste Leistung bei langer Lebensdauer. Deshalb bieten wir eine 5-Jahres-Herstellergarantie auf unsere Lithium-Ion Batterien für beste Qualität. Damit alles so läuft, wie es soll und Sie sich auf das konzentrieren können, was zählt.

    Garantie
    Sichere Handhabung

    Energieschub – aber sicher

    Das Laden von Bleibatterien erzeugt im Prozess Wasserstoff, der ein potenzielles Explosionsrisiko darstellt. Daher sind eine gründliche Sicherheitsbewertung sowie eine belüftete Ladeumgebung unerlässlich. Damit verbunden entstehen zusätzliche Kosten und Einschränkungen, was wiederum die Gesamtbetriebskosten steigert. Dieser Mehraufwand entfällt durch den Einsatz von Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Durch dezentrale Ladeorte kann hier maximale Sicherheit im Ladeprozess ohne Beschränkungen geschaffen werden.

    Umweltfreundlich – Energie im Wandel

    Abgesehen von ihrer hervorragenden Leistung und Effizienz sind Lithium-Ionen-Batterien deutlich umweltfreundlicher im Vergleich zu herkömmlichen Batterietechnologien. Sie enthalten keine giftigen oder schädlichen Materialien wie Quecksilber oder Blei, die in anderen Batterietypen zu finden sind. Zusätzlich bieten Lithium-Ionen-Batterien eine langlebige Leistungsdauer und werden erst spät in den Recyclingzyklus zurückgeführt. Eine einzige Lithium-Ionen-Batterie kann die gesamte Lebensdauer einer Maschine überdauern. Im Vergleich dazu müssen Bleibatterien in dieser Zeitspanne mindestens einmal ausgetauscht werden und enthalten etwa 2,5 Kilogramm Blei. Somit reduziert die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien nicht nur potenzielle Umweltauswirkungen, sondern macht sie auch sicherer für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.

    sustainability
    Quick charge

    Schnellladefunktion – Zeit ist Effizienz

    Lithium-Ionen-Batterien überzeugen durch ihre hohe Ladeeffizienz. Mit dem optionalen Schnelllader können sie in nur 2 Stunden vollständig aufgeladen werden, wodurch unnötige Wartezeiten minimiert und lange Standzeiten vermieden werden. Selbst kurze Ladeintervalle erreichen bereits einen hohen Wirkungsgrad. Dadurch bleibt die Maschine stets einsatzbereit, was höchste Produktivität und Flexibilität im Reinigungsprozess gewährleistet, insbesondere im Dauer- oder Mehrschichtbetrieb.

    Starke Leistung, geringer Verbrauch

    Dank ihrer schnellen Ladezeiten und geringen Selbstentladung sind Lithium-Ionen-Batterien herkömmlichen Batterien überlegen. Sie ermöglichen eine höhere Produktivität, da sie nicht nur schnell zwischengeladen werden können, sondern auch über längere Phasen der Nichtnutzung einsatzbereit bleiben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien hat das Zwischenladen keinen negativen Einfluss auf die Langlebigkeit der Lithium-Ion Batterie. Zudem zeichnen sie sich durch eine gesteigerte Ladeeffizienz aus und sparen etwa 20 Prozent Energie pro Zyklus ein. Ihre erhöhte Energiedichte gewährleistet außerdem eine längere Betriebsdauer pro Ladung. Diese ermöglicht eine längere Gesamtnutzungsdauer, bevor die Batterie aufgeladen oder ausgetauscht werden muss.

    high producitvity
    Efficiency

    Volle Effizienz: Strom ist ihre Stärke

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien nutzen die Kärcher Lithium-Ionen-Batterien ihre Kapazität effizienter aus und können dadurch bis zu 100 Prozent ihrer tatsächlichen Kapazität ausschöpfen, verglichen mit anderen Batterien, die nur etwa 80 Prozent ihrer Kapazität nutzen.

    Langlebigkeit – Energiequelle ohne Ende

    Lithium-Ionen-Batterien sind aufgrund ihrer hohen Zyklenfestigkeit in der Lage, eine große Anzahl von Lade- und Entladezyklen ohne Kapazitätsverluste zu durchlaufen. Zudem behalten sie über einen längeren Zeitraum hinweg ihr Energieniveau und bleiben somit länger einsatzfähig. Durch einen integrierten Schutzmechanismus wird der Lade- und Entladeprozess zuverlässig überwacht und optimiert.

    Long Lifetime

    Alle Vorteile auf einen Blick

    Nachhaltig.

    • Senken von Energiekosten und Emissionen
    • Keine Emissionen bei Verwendung von Ökostrom
    • Lange Lebensdauer über den gesamten Produktlebenszyklus
    • Keine schädlichen Materialien wie Quecksilber oder Blei

    Effizient.

    • Reduzieren von Betriebskosten und Platzbedarf
    • Niedrigere Gesamtkosten als bei einer Blei-Säure-Alternative
    • Schnellladen in Standzeiten für maximale Verfügbarkeit
    • Steigern von Einsatz- und Produktivzeiten
    • Verlässlich hohe Leistung auch bei kurzen Ladeintervallen

    Sicher.

    • Hohe Sicherheit bei Nutzung, Ladung und Transport
    • Keine Gefahrenbeurteilung der Ladeumgebung notwendig

    Zuverlässig.

    • 5 Jahre Herstellergarantie
    • Kein Wartungs- und Pflegeaufwand
    • 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
    • Keine Leistungseinbußen durch Zwischenladen