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    Zubehör für Scheuersaugmaschinene | Kärcher

    Zubehör für Scheuersaugmaschinen

    Das gewisse Extra: hochwertiges Originalzubehör für ScheuersaugmaschinenNoch mehr Auswahl für noch mehr Sauberkeit! Unser umfangreiches Sortiment an Zubehör ermöglicht eine flexible Erweiterung Ihrer Scheuersaugmaschine ganz nach Ihren Bedürfnissen. Das hochwertige Originalzubehör umfasst unter anderem Bürsten, Sauglippen, Anbausätze oder Pads für vielfältige Reinigungszwecke. Statten Sie Ihre Maschine optimal aus für ein Reinigungsergebnis, das sich sehen lassen kann.

    Wählen Sie aus unserem großen Sortiment das passende Originalzubehör für Ihre Kärcher Scheuersaugmaschine. Bürsten, Anbausätze, Sauglippen oder Pads für jeden Bedarf.

    Gut gewählt spart Zeit und Aufwand

    Ein Leitfaden zur Auswahl des richtigen Zubehörs

    Die Wahl des richtigen Zubehörs ist von entscheidender Bedeutung. Das passende Equipment hilft nicht nur dabei, ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sondern auch eine lange Lebensdauer der Bodenbeläge sicherzustellen.

    Abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Oberflächenart, dem Grad der Verschmutzung und den spezifischen Reinigungszielen bietet Kärcher eine große Auswahl an Zubehör für Scheuersaugmaschinen.

    Von speziellen Bürsten bis hin zu Pads für unterschiedliche Böden und Reinigungsaufgaben – das richtige Zubehör ermöglicht eine maßgeschneiderte Erweiterung Ihrer Maschine an die jeweiligen Anforderungen.

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    medium srubber dryers

    Welcher Bürstenkopf ist der richtige?

    scrubber drier
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    Walzenbürstenkopf:

    Eine Scheuersaugmaschine mit Walzenbürstenkopf eignet sich ideal für die umfangreiche Grundreinigung stark verschmutzter und strukturierter Böden. Durch die hohe Bürstendrehzahl und den erhöhten Anpressdruck pro Quadratzentimeter erzielt die Walzenbürste herausragende Ergebnisse. Die Technologie dahinter bietet zudem erhebliche Vorteile bei der Beseitigung von Grobschmutz. Durch die gegenläufige Rotation der Walzen werden Schmutzpartikel effektiv aufgenommen und in einem separaten Grobschmutzbehälter gesammelt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines separaten Kehrschritts vor der Reinigung. Das spart Zeit und Nerven.

    Scheibenbürstenkopf:

    Scheuersaugmaschinen mit Scheibenbürstenkopf eignen sich hervorragend für die meisten gängigen Anwendungen in der Unterhaltsreinigung sowie die Reinigung bei weniger starken Verschmutzungen und leichteren Schmutzpartikeln. Scheibenbürsten arbeiten besonders effizient auf glatten Böden und sind die bevorzugte Wahl in lärmsensiblen Umgebungen wie Krankenhäusern, Hotels und Gastronomiebetrieben.

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    Starke Borsten für ein starkes Ergebnis: für jeden Belag die richtige Bürste

    Durch das vielseitige Kärcher Bürstensystem lässt sich die Scheuersaugmaschine optimal für verschiedene Reinigungsaufgaben ausstatten. Die Wahl der richtigen Bürste ist dabei essenziell: Die unterschiedlichen Borstenarten und Härtegrade der Bürsten gewährleisten ein hervorragendes Reinigungsergebnis, das ideal auf den jeweiligen Bodenbelag abgestimmt werden kann und bei richtigem Einsatz eine lange Lebensdauer der Bürsten garantiert. Egal, ob es um die tägliche Unterhaltsreinigung oder eine tiefe Grundreinigung geht, ob Sie einen Walzen- oder Scheibenbürstenkopf benötigen – das Kärcher Bürstensystem bietet die passende Lösung für Ihre Anforderungen.

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    Glanz und Gloria: das richtige Reinigungspad für noch mehr Sauberkeit

    Entdecken Sie die zahlreichen Varianten der Kärcher Bodenreinigungspads für Ihre Scheuersaugmaschine. Mit den Pads können Sie Bodenbeläge effektiv reinigen, entschichten oder polieren und gleichzeitig die Werterhaltung im Gebäude sicherstellen. Unsere Originalpads gewährleisten einen effizienten und nachhaltigen Betrieb Ihrer Reinigungsmaschinen und erweitern deren Einsatzmöglichkeiten erheblich. 

    Floor Pad Selecter

    Zubehör Guide zum Download

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    Sauglippe

    Trocken bis zum letzten Tropfen: die richtige Sauglippe für mehr Effizienz

    Statten Sie Ihre Scheuersaugmaschine mit der richtigen Sauglippe aus – für beste Absaugergebnisse. Passend zur Beschaffenheit des Bodens und der Art des zu reinigenden Schmutzes bieten wir eine hochwertige Auswahl professioneller Sauglippen. Diese sind speziell für eine lange Lebensdauer und hervorragende Absaugergebnisse konzipiert. Ob ökonomische Naturkautschuklippen, reißfeste Linatex® Sauglippen oder ölfeste PU-Lippen – bei uns finden Sie das ideale Zubehör für Ihre Scheuersaugmaschine und jeden Bedarf.

    Akku

    Energie ohne Ende: volle Power mit der passenden Batterie

    Damit Ihrer Scheuersaugmaschine bei der Arbeit nicht die Puste ausgeht, bieten wir eine große Auswahl passender Batterien und Akkus. Speziell auf Ihre Anforderungen und Herausforderungen in der Reinigung zugeschnitten, sorgen die Energieträger für lange Laufzeiten, eine hohe Einsatzbereitschaft und kurze Standzeiten Ihrer Maschine. Von herausnehmbaren Akkus für kompakte Geräte bis hin zu leistungsstarken AGM-, Gel- oder Nassbatterien für längere Betriebszeiten haben wir den passenden Energielieferanten für Ihre Maschine. Auf unsere neuen Lithium-Ionen-Batterien gewähren wir eine 5-jährige Garantie – für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.

    Anbausätze

    Machen das Leben leichter: unsere individuellen Anbausätze

    Neben Verbrauchsmaterialien bieten wir bei Kärcher auch speziell entwickelte Anbausätze an, um die Anwendung Ihrer Scheuersaugmaschine noch komfortabler, effizienter und flexibler zu gestalten. Zur Auswahl stehen unter anderem ein ergänzender Rammschutz, ein Seitenschrubbdeck, Halterungen für die Mitführung von manuellem Reinigungsequipment und vieles mehr. Was auch immer Sie benötigen – mit unseren Anbausätzen gestalten Sie Ihre Maschine ganz nach Ihren Vorstellungen und erleichtern die Handhabung und Bedienung im Handumdrehen.