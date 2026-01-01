Ein Leitfaden zur Auswahl des richtigen Zubehörs

Die Wahl des richtigen Zubehörs ist von entscheidender Bedeutung. Das passende Equipment hilft nicht nur dabei, ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sondern auch eine lange Lebensdauer der Bodenbeläge sicherzustellen.

Abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Oberflächenart, dem Grad der Verschmutzung und den spezifischen Reinigungszielen bietet Kärcher eine große Auswahl an Zubehör für Scheuersaugmaschinen.

Von speziellen Bürsten bis hin zu Pads für unterschiedliche Böden und Reinigungsaufgaben – das richtige Zubehör ermöglicht eine maßgeschneiderte Erweiterung Ihrer Maschine an die jeweiligen Anforderungen.