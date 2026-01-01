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    Sprühsanitation | Kärcher

    Sprühsanitation – Wenn reinigen alleine nicht genügt.

    Das neue Bewusstsein für Hygiene im Alltag: Keimreduzierung ist das Ziel.

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    Mehr Hygiene auf Böden – Mit wenig Sprühen viel erreichen.

    Grundsätzlich reicht es aus, Oberflächen ohne häufigen Hand- und Hautkontakt, zum Beispiel Böden, routinemäßig zu reinigen. Je nach Umgebung und Situation kann es aber sinnvoll sein, die Keimzahl zu verringern und eine Keimanreicherung zu verhindern. Man spricht hierbei von Sanitation.

    Mit unserem Anbausatz Sprühsanitation für Scheuersaugmaschinen können Sie die Keimzahl auf Bodenflächen sowie vertikalen Flächen und Mobiliar sehr effizient reduzieren. Mit bereits vorhandenen Maschinen zusätzlich zu deren normaler Reinigungsfunktion. Mit minimalem Einsatz von Geld und Material.

    Unter Beachtung der jeweils geltenden Richtlinien ist mit unserem Anbausatz sogar eine fachgerechte Sprühdesinfektion möglich.

    Alle Vorteile für Sie

    Unser Anbausatz Sprühsanitation im Überblick:

    • Nachrüstbar: sehr geringe Investition. Sie müssen keine Maschinen anschaffen.
    • Nachgerüstete Maschinen können sowohl zur Reinigung als auch zur Sanitation verwendet werden.
    • Es sind keine zusätzlichen Maschinen erforderlich.
    • Reinigung oder Sanitation mit einer Maschine. Die effiziente und wirtschaftliche Lösung zur Steigerung des Hygieneniveaus.
    • Auch zur Sanitation vertikaler Flächen und von Mobiliar geeignet. Sie müssen dafür keine zusätzlichen Geräte anschaffen.
    • Eingebunden in das perfekt aufeinander abgestimmte Kärcher System: Geräte, Zubehöre, Services, Connected Cleaning, manuelle Reinigung, Reinigungs- und Pflegemittel und Industrielösungen.
    Sprüh sanitation

    Sprühsanitation: Genial einfach

    Unseren Anbausatz Sprühsanitation montieren Sie einfach an den Saugbalken. Und los geht’s.

    Der Anbausatz Sprühsanitation ist aktuell für unsere Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R erhältlich und kann jederzeit nachgerüstet werden. Dadurch wird der Funktionsumfang der Maschine erweitert, bisherige Funktionen bleiben bestehen. Sie können entweder nur reinigen, nur sprühen oder beides gleichzeitig. Füllen Sie einfach eine geeignete Desinfektionslösung in den Frischwassertank. Der Sprühbalken verteilt die Desinfektionslösung sehr fein über die gesamte Arbeitsbreite und sorgt für eine ausreichende Benetzung zur Sanitation.

    Die Desinfektionslösung sorgt über die Einwirkund Trocknungszeit für eine signifikante Reduzierung der Keimanzahl auf der Oberfläche.


    Sorgfalt ist die beste Voraussetzung.

    • Für die Desinfektionslösung ist in jedem Fall ein geeigneter Sprühdesinfektionsreiniger zu verwenden, zum Beispiel unser RM 735.
    • Bitte beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben sowie die Bestimmungen Ihres jeweiligen Lands.
    • Für eine effektive Sanitation ist die gewissenhafte Wartung und Reinigung der Maschine vor und nach jeder Verwendung notwendig.

     

    So vielseitig: Die Handdüse

    Mit der Handdüse im Anbausatz haben Sie Keime jetzt überall unter Kontrolle.

    Sie können einfach direkt im Betrieb vom Sprühbalken auf die Handdüse umschalten. Dann steht Ihnen Ihre Scheuersaugmaschine als schnelles Fortbewegungsmittel mit großem Tank voll Desinfektionslösung zur Verfügung. Und damit die ideale Maschine zur Sanitation einzelner Gegenstände und Oberflächen in weitläufigen Arealen. Mit unserem Anbausatz Sprühsanitation können Sie neben der Sanitation von Böden auch eine effiziente Sanitation von Gegenständen wie Mülleimern, Türklinken, Handläufen, Bänken, Automaten usw. durchführen. Oder setzen Sie die Handdüse zur Sanitation von eingehenden Waren auf Paletten sowie von Handgeräten ein.

     
    Nehmen Sie die Hygiene einfach in die Hand.

    • Nutzen Sie die Handdüse zur Sanitation in öffentlichen Gebäuden wie Bahnhöfen oder Flughäfen, in Büro- und Wirtschaftsgebäuden, in Alten- und Pflegeheimen, Kindergärten und Schulen, in Schwimmbädern und Sportstätten.
    • Reinigen und sanitieren Sie Flächen oberhalb des Bodens und Gegenstände aller Art, von der Türklinke bis zum Geldautomaten.
    • Schalten Sie bei Bedarf einfach im Betrieb von Sprühbalken auf Handdüse um – und umgekehrt.

     

    Sprüh sanitation

    Wer vorausschaut, rüstet nach

    Etwas mehr zu tun, als unbedingt sein muss, ist bei Hygiene nur vernünftig. Und mit dem Anbausatz Sprühsanitation ganz einfach.

    Infofolder Sprühsanitation Cover

    Hier können Sie den digitalen Informationsfolder zum Anbausatz Sprühsanitation downloaden.

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