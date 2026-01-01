Sprühsanitation | Kärcher

Grundsätzlich reicht es aus, Oberflächen ohne häufigen Hand- und Hautkontakt, zum Beispiel Böden, routinemäßig zu reinigen. Je nach Umgebung und Situation kann es aber sinnvoll sein, die Keimzahl zu verringern und eine Keimanreicherung zu verhindern. Man spricht hierbei von Sanitation.

Mit unserem Anbausatz Sprühsanitation für Scheuersaugmaschinen können Sie die Keimzahl auf Bodenflächen sowie vertikalen Flächen und Mobiliar sehr effizient reduzieren. Mit bereits vorhandenen Maschinen zusätzlich zu deren normaler Reinigungsfunktion. Mit minimalem Einsatz von Geld und Material.

Unter Beachtung der jeweils geltenden Richtlinien ist mit unserem Anbausatz sogar eine fachgerechte Sprühdesinfektion möglich.