Das Trockeneisstrahlen hat sich bereits bei spezialisierten Kfz-Aufbereitern als überlegenes Reinigungsverfahren etabliert. Mit dem IB 10/8 L2P wird es jetzt für alle technisch und wirtschaftlich interessant.

Trockeneisstrahlen hat große technische Vorteile. Und es kann bedenkenlos in Bereichen, wo Wasser tabu ist, eingesetzt werden. Denken Sie vor allem an sensible Fahrzeugelektronik und Karosseriearbeiten an wertvollen Oldtimern. Mit Trockeneisstrahlen können Sie empfindliche Elektronik schadlos reinigen und hartnäckige Verkrustungen rückstandsfrei entfernen.

Durch die hohe Mobilität und den spontan möglichen Einsatz des IB 10/8 L2P können Sie Ihr Leistungsangebot erweitern und praktisch alle Reinigungsaufgaben betriebsintern lösen. Auch Aufgaben, die bisher unmöglich oder nur mit hohem Zeitaufwand zu bewältigen waren: Kaugummi oder Fettflecken entfernen, Armaturenbretter und Motorinnenräume makellos reinigen. Mit dem IB 10/8 L2P sparen Sie nicht nur viel Zeit, sondern sind vor möglichen Schäden durch die Reinigung mit Wasser, aggressiven Chemikalien oder mechanischen Werkzeugen geschützt.

Anwendung im Motorraum und an der Karosserie:

Reinigen Sie gründlich alle Metallteile: Motor, Fahrwerk, Felgen, Dichtflächen, Gewinde etc. Und natürlich auch Ihre Werkzeuge und Hebebühnen.

Reinigen Sie schonend alle Teile aus Gummi wie Schläuche, Griffe, Dichtungen, Auspuffhalter.

Reinigen Sie mit höchster Sicherheit elektronische Komponenten aller Art.

Anwendung im Fahrzeuginnenraum: