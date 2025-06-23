Premium Mop Holder Flex 40 cm

Flex System frame in polyamide with Block System.

Flat mop system with flex system, to be used with roller wringer, universal wringer or side press. Ideal for high-performance professional cleaning.

Specifications

Technical data

Textile attachment Uni System
Material PA / Fibreglass / PP
Working width (cm) 40
Quantity (Piece(s)) 1
Weight per product (kg) 0,3
Package weight (kg) 0,4
Dimensions (L × W) (mm) 400 x 110
Dimensions, packaged (mm) 400 x 110 x 100
Application areas
  • Floor - wet cleaning
Accessories