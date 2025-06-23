Premium Mop Kit Flex ErgoHandle 40 cm

Kit: telescopic handle with double twisting grip and polyamide Flex System frame with joint.

Flat mop system with flex system, to be used with roller wringer, universal wringer or side press. Ideal for a professional cleaning with the highest ergonomics.

Specifications

Technical data

Textile attachment Uni System
Working width (cm) 40
Handle type Telescopic
Material Aluminium / PP / rubber
Quantity (Piece(s)) 1
Weight per product (kg) 0,5
Package weight (kg) 0,8
Dimensions (L × W) (mm) 400 x 110
Dimensions, packaged (mm) 400 x 110 x 100

Equipment

  • Ergo Connection
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Application areas
  • Floor - wet cleaning
  • Floor washroom - wet cleaning
Accessories