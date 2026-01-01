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vom Komplettanbieter Kärcher.
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Profitieren Sie als Glas-, Fassaden- und Gebäudereiniger von bewährter Profiqualität. Für perfekte und streifenfreie Reinigungsergebnisse haben wir ergonomisches Design, sichere Verbindungstechnik und vielseitige Komponenten kombiniert. Damit arbeiten Sie sicherer, ermüdungsfreier und wirtschaftlicher, denn Sie sparen viel Wasser, Energie und Reinigungsmittel.
Unsere neue Systemlösung aus Bürsten, Teleskopstangen, Aufsätzen und Adaptern ermöglicht jetzt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Reinigungsarten bei unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Ob mit Nieder-, Mittel- oder Hochdruck oder auch beim Saugen: Nie war die Reinigung von Fassaden, Glasflächen, Solarpaneelen und Böden flexibler und auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabler und gründlicher.