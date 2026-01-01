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    Fenster- und Fassadenreinigungsaktion | Kärcher

    Professionelle Fenster- und Fassadenreinigung

    vom Komplettanbieter Kärcher.

    Fensterreinigungsaktion

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    Fensterreinigungsaktion

    Fenster

    Profitieren Sie als Glas-, Fassaden- und Gebäudereiniger von bewährter Profiqualität. Für perfekte und streifenfreie Reinigungsergebnisse haben wir ergonomisches Design, sichere Verbindungstechnik und vielseitige Komponenten kombiniert. Damit arbeiten Sie sicherer, ermüdungsfreier und wirtschaftlicher, denn Sie sparen viel Wasser, Energie und Reinigungsmittel.

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    Fassaden-, Glas-, Solar- und Bodenreinigung

    Unsere neue Systemlösung aus Bürsten, Teleskopstangen, Aufsätzen und Adaptern ermöglicht jetzt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Reinigungsarten bei unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Ob mit Nieder-, Mittel- oder Hochdruck oder auch beim Saugen: Nie war die Reinigung von Fassaden, Glasflächen, Solarpaneelen und Böden flexibler und auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabler und gründlicher.

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