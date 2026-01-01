Gleichbleibend sehr gute Reinigungsergebnisse innerhalb eines planbaren Zeitrahmens, mit einem kalkulierbaren Ressourcenverbrauch und damit planbaren Kosten: Das ist der Scheuersaugroboter KIRA B 50.

Die Wassermenge, Reinigungsmitteldosierung und Reinigungsgeschwindigkeit sind flexibel einstellbar. Dies gewährleistet nicht nur eine hohe Reinigungsqualität, sondern spart auch bares Geld.