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Sie möchten mehr über die KIRA B 50 erfahren? Oder vorgestellt bekommen?
Kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich:
Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom: Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist im Gewerbe eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Reinigungsteam.
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Gleichbleibend sehr gute Reinigungsergebnisse innerhalb eines planbaren Zeitrahmens, mit einem kalkulierbaren Ressourcenverbrauch und damit planbaren Kosten: Das ist der Scheuersaugroboter KIRA B 50.
Die Wassermenge, Reinigungsmitteldosierung und Reinigungsgeschwindigkeit sind flexibel einstellbar. Dies gewährleistet nicht nur eine hohe Reinigungsqualität, sondern spart auch bares Geld.
Die Bodenreinigung ist grundsätzlich personal- und zeitintensiv. Die autonome Scheuersaugmaschine KIRA B 50 ermöglicht eine Parallelisierung der Reinigungsaufgaben und erledigt die Reinigung der Böden, während das Reinigungsteam zeitgleich komplexere Aufgaben übernimmt.
Mensch und Maschine arbeiten auf diese Weise extrem produktiv Hand in Hand – dank des Seitenbesens für die randnahe Reinigung und integrierter Vorkehrfunktion ist nahezu keine manuelle Nacharbeit nötig.
Maximale Autonomie bei der Bodenreinigung ermöglicht die optional erhältliche Dockingstation für Reinigungsroboter von Kärcher. Die Befüllung des Frischwassertanks, die Entleerung und das Spülen des Schmutzwassertanks sowie das Laden der leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie:
Bei Bedarf dockt der KIRA B 50 selbsttätig an die Dockingstation an und alles Weitere geschieht automatisch. Selbstverständlich sind diese Arbeiten auch manuell durchführbar, auch der Einsatz mehrerer Dockingstationen zur Optimierung der Abläufe auf sehr großen Flächen ist möglich.
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