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    KIRA B50 | Kärcher

    Vollautonomer Reinigungsroboter - KIRA B 50

    Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom: Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist im Gewerbe eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Reinigungsteam.

    Interessiert?

    Sie möchten mehr über die KIRA B 50 erfahren? Oder vorgestellt bekommen?

    Kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich:

    KIRA B 50 Dockingstation für vollautonomen Betrieb und selbsttätigen Ressourcenaustausch

    Dockingstation

    • Ermöglicht vollautonomen Betrieb
    • Selbsttätiger Ressourcenaustausch (Laden der Batterie, Frischwasser nachfüllen, Schmutzwasser
      ablassen und Tank spülen)
    • Dockingstation ist optional erhältlich (Betrieb auch ohne Dockingstation)
    Walzenbürstkopf der KIRA B 50 ermöglicht Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt

    Walzenbürstenkopf

    • Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt
    • Minimiert manuelle Vor- und Nacharbeit
    • Sehr gute Reinigungsleistung auch auf strukturierten und unebenen Böden
    Das Multi-Sensorsystem der KIRA B 50 umfasst leistungsstarke optische und akustische Sensoren mit 360°-Rundumsicht

    Multi-Sensorsystem

    • Leistungsstarke optische und akustische Sensoren
    • 360°-Rundumsicht der Lasersensoren
    • Zuverlässige Erkennung von Glas und Überhängen
    • Sensorische Überwachung der Seitenbereiche
    Der Seitenbesen der KIRA B 50 dient zur randnahen Reinigung schwer zugänglicher Ecken

    Seitenbesen

    • Zur randnahen Reinigung
    • Befördert Schmutz aus dem Randbereich in die Reinigungsbahn
    • Minimiert manuelle Vor- und Nacharbeit
    Unverbindlich anfragen
    Großflächige Bodenreinigung im Lager mit dem autonomen Kärcher Scheuersaugroboter KIRA B 50

    EFFIZIENT

    Gleichbleibend sehr gute Reinigungsergebnisse innerhalb eines planbaren Zeitrahmens, mit einem kalkulierbaren Ressourcenverbrauch und damit planbaren Kosten: Das ist der Scheuersaugroboter KIRA B 50.

    Die Wassermenge, Reinigungsmitteldosierung und Reinigungsgeschwindigkeit sind flexibel einstellbar. Dies gewährleistet nicht nur eine hohe Reinigungsqualität, sondern spart auch bares Geld.

    Großflächige Reinigung glatter Flächen am Flughafen mit der autonomen Kärcher Scheuersaugmaschine KIRA B 50

    ZEITSPAREND

    Die Bodenreinigung ist grundsätzlich personal- und zeitintensiv. Die autonome Scheuersaugmaschine KIRA B 50 ermöglicht eine Parallelisierung der Reinigungsaufgaben und erledigt die Reinigung der Böden, während das Reinigungsteam zeitgleich komplexere Aufgaben übernimmt.

    Mensch und Maschine arbeiten auf diese Weise extrem produktiv Hand in Hand – dank des Seitenbesens für die randnahe Reinigung und integrierter Vorkehrfunktion ist nahezu keine manuelle Nacharbeit nötig.

    Effiziente Reinigung großer Bodenflächen im Einkaufszentrum mit dem autonomen Kärcher Reinigungsroboter KIRA B 50

    VOLLAUTONOM

    Maximale Autonomie bei der Bodenreinigung ermöglicht die optional erhältliche Dockingstation für Reinigungsroboter von Kärcher. Die Befüllung des Frischwassertanks, die Entleerung und das Spülen des Schmutzwassertanks sowie das Laden der leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie:

    Bei Bedarf dockt der KIRA B 50 selbsttätig an die Dockingstation an und alles Weitere geschieht automatisch. Selbstverständlich sind diese Arbeiten auch manuell durchführbar, auch der Einsatz mehrerer Dockingstationen zur Optimierung der Abläufe auf sehr großen Flächen ist möglich.

    Interessiert? Kontaktieren Sie uns jetzt!

    Sie wollen die KIRA in Aktion erleben?

    Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unsere Experten kontaktieren Sie umgehend.