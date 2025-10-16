Boquillas de recambio de gran calidad para un cambio de boquillas rápido y sencillo. Contenido: tres pares de boquillas para limpiadoras de alta presión con distintos tipos de potencia, una boquilla de alto rendimiento para la limpieza de esquinas y bordes en combinación con las limpiadoras de superficies T 400, T 450 y T 550, así como dos clips para su fijación. Las boquillas de recambio son aptas con los siguientes accesorios: la limpiadora de superficies T-Racer para las gamas K 2 a K 7 (excepto T 350), el limpiador de canalones PC 20 para las gamas K 3 a K 7 y el limpiador de bajos del vehículo para las gamas K 2 a K 5.