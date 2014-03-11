Consejos de utilización
Aquí encontrará, de forma clara y de un vistazo, soluciones de limpieza clasificadas por tema. Si sus requisitos de limpieza no quedan cubiertos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Exteriores
Limpieza de vehículos
Aquí encontrará los productos y accesorios adecuados para una limpieza rápida y a fondo de su coche.
Limpieza de terrazas
Aquí encontrará los equipos y accesorios adecuados para que su terraza vuelva a quedar limpia tras el invierno.
Barrido
Adiós a la escoba y el recogedor: con las barredoras de Kärcher, podrá limpiar aceras, calles, entradas y patios hasta cinco veces más rápido.
Losas de aceras cubiertas de musgo
Las boquillas turbo de Kärcher son ideales para eliminar el musgo de superficies con losas.
Limpieza de muebles de jardín
Haga frente a las manchas de aspecto desagradable en muebles de jardín debidas a la contaminación del aire o del invierno anterior con nuestras limpiadoras de alta presión.
Limpieza de tuberías
El set para limpieza de tuberías es ideal para desatascar tuberías tanto en interiores como exteriores.
Limpieza de fachadas
Kärcher no solo ofrece los equipos ideales para los alrededores de la casa. También la casa en sí se ensucia con el tiempo y puede volver a relucir con los equipos de Kärcher.
Interiores
Limpieza con vapor
Aquí encontrará numerosos consejos para las opciones de aplicación de una limpiadora de vapor: limpie de forma sencilla suelos, juntas, grifos, baños e inodoros, ventanas y espejos, cocinas y mucho más.
Limpieza de ventanas
Las ventanas se ensucian y Kärcher ofrece la solución óptima para todos los requisitos. Descubra distintos equipos para la limpieza de ventanas.
Limpieza de alfombras
La limpieza de alfombras funciona de forma muy sencilla con los productos adecuados de Kärcher.
Limpieza de tapicerías
Los lava-aspiradores de Kärcher proporcionan una limpieza profunda y eficaz en muebles tapizados.
Taladrar, barrer y aspirar
Donde se cepilla, caen virutas. Kärcher ofrece, como profesional de la limpieza, un completo programa de equipos y accesorios prácticos para un rendimiento de limpieza eficaz en toda la casa y alrededores.
Conservación de suelos
Aquí encontrará la información más importante y numerosos consejos para la conservación profesional de suelos, así como información sobre el pulido y los detergentes idóneos.