Fregadoras y fregadoras-aspiradoras
Para unos suelos brillantes Con las fregadoras-aspiradoras de Kärcher, tus suelos quedarán higiénicamente limpios y tendrán un blanco reluciente.Te garantizamos unos resultados brillantes. Nuestros equipos son multiusos y expertos en realizar todo tipo de tareas de limpieza de forma especialmente rentable y ahorrando tiempo.
Fregadoras-aspiradoras compactas
Para una limpieza rápida y flexible de superficies de tamaño pequeño y mediano, como restaurantes, tiendas, cocinas, hoteles y otras superficies muy transitadas y con gran cantidad de mobiliario y objetos, hemos desarrollado las fregadora-aspiradora con acompañante.
Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie
La mejor opción para la limpieza de grandes superficies poco transitadas, como almacenes y naves de producción, centros comerciales, aparcamientos o aeropuertos. También ponemos a su disposición nuestros equipos combinados de fregadoras-aspiradoras y barredoras.
Otras soluciones de limpieza/Equipo monodisco
Entre nuestras soluciones de limpieza contamos con equipos monodisco y de pulido para la conservación de suelos y con soluciones para tareas de limpieza especialmente exigentes, como escalones o escaleras mecánicas.