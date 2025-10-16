Robots aspiradores y friegasuelos

El robot aspirador completamente automático Es redondo, plano y se mueve silenciosamente por los espacios habitados. El robot sigue sistemáticamente sus patrones de movimiento con un propósito concreto, sorteando los obstáculos a su paso. Y los habitantes de la casa tienen una faena menos en su lista de tareas. Los robots aspiradores y friegasulos de Kärcher se encargan de limpiar el suelo. Los suelos duros y las alfombras de pelo corto se limpian de forma autónoma. Los equipos no sólo pueden aspirar, sino que también pueden fregar el suelo. Limpian perfectamente hasta los bordes, pueden actuar con mayor intensidad en zonas muy sucias y superan con facilidad los bordes de las alfombras y los umbrales bajos. A través de la app, puede incluso configurar su robot aspirador y friegasuelos para que funcionen exactamente como lo necesita.