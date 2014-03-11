Hidrolimpiadoras
Descubre por qué Kärcher marca la diferencia Tanto para un mantenimiento suave como para una limpieza a fondo, las limpiadoras de alta presión de Kärcher ofrecen la solución perfecta para cualquier tarea de limpieza. Allí donde sólo había suciedad, no quedará ni un rastro de ella. Con Kärcher mejora tu limpieza doméstica y recuperarás el valor de tus cosas: todo parecerá nuevo otra vez. Aparatos diseñados para mejorar su calidad de vida, junto con los materiales más exigentes y de más calidad. Todo eso, unido a decenas de años de experiencia en el desarrollo de limpiadoras de alta presión innovadoras.
Campos de aplicación de las limpiadoras de alta presión
Las limpiadoras de alta presión resultan de gran ayuda en toda la casa y son fáciles de manejar: conecte el equipo al conducto de agua y al enchufe, abra el grifo de agua, ponga en marcha la limpiadora de alta presión y diviértase limpiando. Con los accesorios especiales correspondientes, los equipos se convierten en auténticos multiusos: ya se trate de chorros líquidos, limpieza de tuberías, limpieza de terrazas o saneamiento de canalones, las opciones de aplicación son prácticamente ilimitadas. A propósito, en las inmediaciones de las boquillas, la presión de impacto siempre es mayor. Por este motivo, la suciedad incrustada se limpia a una distancia más bien reducida de la boquilla. En el caso de suciedad ligera y superficies delicadas, la distancia se aumenta en consecuencia. En nuestros ejemplos prácticos se muestra cómo puede alcanzar los mejores resultados con su limpiadora de alta presión.
Las limpiadoras de alta presión ofrecen la solución apropiada para cada tarea de limpieza.
Según muestra la experiencia, los campos de aplicación siguientes se presentan en la limpieza de la casa y el jardín:
- Bicicletas
- Equipos y herramientas para el jardín
- Muebles de jardín, terrazas o balcones
- Vallas y senderos de jardines pequeños o baldosas
- Motocicletas y scooters
- Coches compactos
- Escaleras externas y senderos de jardín grandes
- Coches de clase media y coches familiares
- Muros de piedra y de jardín
- Autocaravanas y vehículos todoterreno
- Piscinas y grandes superficies de terrazas
- Toda la casa y fachadas
A continuación le proporcionamos una selección de ejemplos de aplicación:
Losas de aceras cubiertas de musgo
Dado que el musgo no solo se encuentra en forma de capas gruesas en la superficie de las losas, sino también en los poros de estas, se emplea la boquilla turbo para eliminarlo. Esta boquilla genera un chorro rotatorio: la potencia de limpieza de un chorro concentrado se combina con el rendimiento de superficie de un chorro plano. Para ello, se mantiene el chorro de alta presión casi verticalmente en la superficie de la losa y se pasa lentamente a una distancia de entre 20 y 30 cm de un borde de la losa cubierta de musgo a otro.
Vehículos
Los accesorios especiales y los detergentes de Kärcher garantizan un cuidado de vehículos meticuloso y eficaz. Para que su vehículo vuelva a resplandecer en pocos pasos y permanezca cuidado durante más tiempo, elimine en primer lugar la suciedad gruesa con el chorro de alta presión y, a continuación, rocíe la parrilla delantera, el parachoques y el parabrisas con el agente quitainsectos de Kärcher. En las llantas aplique el limpiador de llantas de Kärcher. A continuación, humedezca el vehículo con ayuda de la función de detergente o mediante la boquilla de espuma especial con champú para automóviles de Kärcher y déjelo actuar brevemente. Por último, limpie el vehículo con el Power Brush de abajo a arriba para aprovechar al máximo el efecto del detergente.
Terrazas
Nuestros detergentes para terrazas T-Racer proporcionan una limpieza óptima y cuidadosa también en superficies grandes: a raíz de la combinación innovadora de propulsores de altura ajustable con dos boquillas de alta presión, se genera un efecto aerodeslizador que permite que el T-Racer flote por el suelo. Para ello, una rejilla de protección integrada protege los propulsores y las boquillas de alta presión de posibles daños causados por piedras o similares. El rendimiento de limpieza se intensifica y se obtiene un resultado de limpieza uniforme. La carcasa no deja pasar ni una gota de agua y, por tanto, le protege tanto a usted como a las paredes de posibles salpicaduras.
Equipos para el jardín
¡Se acabó el frotar! Con la limpiadora de alta presión de Kärcher, puede eliminar en un abrir y cerrar de ojos y de forma muy eficaz la suciedad y la tierra de macetas, palas, recogedores, rastrillos, carretillas, etc. En estos casos es ideal la lanza pulverizadora Vario Power y la Multi Power Jet. ¡Así el trabajo de jardinería es mucho más divertido!
Muebles de jardín
Haga frente a las manchas de aspecto desagradable en los muebles de jardín, como manchas debidas a la contaminación del aire o del invierno pasado, con el kit de limpieza para jardines de Kärcher. En el caso de suciedad más incrustada, es recomendable llevar a cabo una limpieza con el cepillo de lavado y el detergente de Kärcher.
Persianas
Antes de limpiar persianas, bájelas por completo. A continuación, establezca la lanza pulverizadora en baja presión y aplique el detergente. Empiece por el extremo inferior de la persiana. Deje actuar el detergente durante unos minutos para que la suciedad se disuelva correctamente. A continuación, elimine la suciedad disuelta primero con el cepillo de lavado y luego con el chorro de alta presión.
Clases de potencia.
La clase de potencia es la característica distintiva esencial en las limpiadoras de alta presión, y un parámetro decisivo para calcular el tiempo de limpieza necesario. Sobre esta base, el equipo adecuado facilita considerablemente el trabajo de limpieza. A ello se añade que las distintas clases de potencia llevan aparejadas otras características técnicas perfectamente adaptadas para las respectivas necesidades de limpieza, haciendo así el trabajo aún más agradable y eficaz.
La clase de potencia adecuada para cada necesidad
El rendimiento de limpieza de una limpiadora de alta presión resulta de la combinación entre cantidad y presión del agua. Cuanto más óptimamente adaptados estén ambos factores, tanto más fácil será desprender la suciedad incrustada y tanto más rápidamente se podrán limpiar superficies grandes. Atendiendo a las diferentes necesidades de limpieza, Kärcher asigna sus equipos a clases de potencia determinadas. Cuanta más superficie deba limpiarse, o cuanto más incrustada esté la suciedad, más alta será la clase de potencia recomendada. Para limpiar superficies grandes como, por ejemplo, fachadas, se recomienda adquirir un equipo K 7 con los accesorios apropiados. Además de unos mejores datos de potencia, las clases de equipos más altas ofrecen también prácticas funciones adicionales. Por ejemplo, mayores longitudes de manguera para un radio de trabajo considerablemente superior. O mangueras de mejor calidad que ofrecen una mayor resistencia al retorcimiento y más flexibilidad. Se consiguen así, especialmente con una aplicación muy frecuente, unos tiempos de montaje y desmontaje más breves y una clara mejora en el confort de trabajo.
Ventajas.
¿Cómo funciona una limpiadora de alta presión?
En un conducto de agua normal la presión dominante es de aprox. 4 bar. Desde ahí se transporta el agua por la manguera de riego hasta la limpiadora de alta presión. En lo que se refiere a la limpiadora de alta presión, una bomba de alta presión genera una presión del agua de hasta 160 bar. A continuación, el agua sale por una pequeña boquilla de alta presión, como un chorro concentrado con un elevado efecto de limpieza.
Favorecer el bolsillo y el medio ambiente
Las limpiadoras de alta presión de las clases K 4 – K 7 también pueden utilizarse con agua tratada económica. Para ello, los equipos aspiran directamente el agua de un depósito de agua disponible, por ejemplo, de un bidón de recogida de agua de lluvia. Esto permite ahorrar en agua potable, que resulta muy cara, y protege el medio ambiente. Ventaja adicional: al no depender de la red de cañerías, se amplía el radio de acción y se obtiene una mayor flexibilidad.
¿Por qué debería comprar una limpiadora de alta presión de Kärcher?
Kärcher marca la diferencia
Kärcher inventó la limpiadora de alta presión, y sigue reinventándola una y otra vez. En 1950, Kärcher desarrolló la primera limpiadora europea de alta presión con agua caliente para limpieza profesional. En 1984, Kärcher lanzó al mercado la primera limpiadora de alta presión portátil HD 555 para hogares particulares: un hito en la historia de la limpieza.
Como inventora de la limpieza con alta presión, Kärcher dispone de conocimientos especializados únicos cuya profundidad y amplitud nadie más puede ofrecer en el mercado. Mediante estudios periódicos averiguamos sistemáticamente los deseos y necesidades de nuestros clientes. Los conocimientos adquiridos se incorporan directamente al desarrollo de productos. De este modo, nos aseguramos de que cada innovación responda a los requisitos de nuestros clientes.
Extraordinariamente potente: ahorro de tiempo del 50 %
Lo hacen posible la tecnología de boquillas patentada de Kärcher y la adaptación ideal a cada uno de los modelos. En comparación con la competencia, los equipos de Kärcher destacan por su elevada capacidad de eliminación y eficacia de limpieza.
En pocas palabras: la limpieza se efectúa con mayor rapidez y se ahorra hasta un 50 % de tiempo, lo que permite ahorrar también hasta un 50 % de energía y agua; ventajas notables que han sido confirmadas científicamente por el instituto independiente de renombre Fraunhofer Institut.
Preparadas para la máxima eficacia.
Desde hace más de 60 años, Kärcher perfecciona la limpieza con alta presión, dando siempre que hablar con sus extraordinarias innovaciones. Más de 1300 patentes y modelos de utilidad dan testimonio del espíritu creador de la empresa y convierten a Kärcher en número 1 en todo el mundo. Nuestro mayor afán es dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.
Especialmente potentes
El chorro de alta presión giratorio combina la potencia de un chorro concentrado con el rendimiento de superficie de un chorro plano. Mediante la tecnología de boquillas patentada, la boquilla turbo de Kärcher domina en comparación con la competencia y, gracias a la elevada capacidad de eliminación, ofrece una limpieza rápida y eficaz.
Calidad de marca fiable
Como líderes mundiales, ofrecemos la limpiadora de alta presión más fiable del mercado. Desde hace más de 75 años, el nombre Kärcher es sinónimo de calidad e innovación «Made in Germany». Fabricamos todos nuestros equipos en nuestras propias fábricas según los más altos estándares de producción. Antes de salir de fábrica, los productos se comprueban al 100 % en cuanto a funcionamiento y potencia. Así podemos garantizar a nuestros clientes unos productos siempre perfectos que destacan por su alto rendimiento y durabilidad sin igual.
Accesorios y detergentes.
¡Todo depende del conjunto! Con la combinación adecuada de equipo, accesorios y detergentes, la suciedad más incrustada no tiene nada que hacer. El accesorio de sistema adecuado multiplica las posibilidades de limpieza y hace que la limpieza sea más eficaz, cómoda y económica.
Accesorios para limpiadoras de alta presión
Kärcher ofrece una variedad muy amplia de accesorios y detergentes. De este modo, podemos solucionar cualquier problema de limpieza por específico que sea. Nuestros accesorios pueden acoplarse sin problemas a cualquier limpiadora de alta presión a través del sencillo sistema de bayoneta.
Accesorios estándar
Al comprar una limpiadora de alta presión de Kärcher, se incluyen en el equipo de serie los accesorios base, como una lanza pulverizadora simple y una Vario Power, una boquilla turbo, una pistola de alta presión, una manguera de alta presión y un filtro de agua.
Kits de accesorios
Si lo desea, puede proveer su equipo de un kit para el coche o un kit para el hogar adicional, de modo que pueda satisfacer aún mejor sus exigencias individuales de limpieza en el coche y en toda la casa. El kit para coche, por ejemplo, incluye un cepillo de lavado, un cepillo para el lavado con espuma y un detergente para coches. El kit para el hogar incluye una limpiadora de superficies, así como un detergente especial.
Accesorios especiales
Con los accesorios especiales de Kärcher, disponibles por separado, puede ampliar el campo de aplicación de su limpiadora de alta presión, por lo que siempre tendrá a su disposición la solución adecuada para cualquier necesidad de limpieza especial. Las limpiadoras de superficies, por ejemplo, permiten llevar a cabo una limpieza rápida, eficaz y sin salpicaduras de todas las superficies exteriores. Pero existen muchos otros accesorios especiales prácticos.
Detergentes para limpiadoras de alta presión
La nueva generación de detergentes de Kärcher convence por su exclusivo principio activo 3 en 1. Los nuevos detergentes polifacéticos, además de su efecto limpiador perfecto, también ofrecen conservación respetuosa y protección fiable, para que así los usuarios ahorren tiempo y esfuerzo. Además, Kärcher ahora apuesta todavía más por la sostenibilidad al emplear materias naturales y renovables. El concepto de botella inteligente también convence. Los nuevos detergentes son adecuados universalmente para todas las limpiadoras de alta presión, ya sea para acoplar (Plug ’n’ Clean), llenar el depósito de detergente, o como recipiente para la aspiración mediante la manguera de aspiración de detergente.
En nuestro buscador de detergentes, encontrará más detergentes para su limpiadora de alta presión de Kärcher.