Limpieza de fachadas

Limpieza con alta presión con efecto sorprendente: la gama K5

La gama K5 hace que incluso las tareas de limpieza más exigentes sean coser y cantar. Hasta la suciedad más incrustada se elimina sin esfuerzo, rápidamente y a fondo con estos potentes equipos. Las prácticas características de los productos, como QuickConnect, Plug´n´Clean y el enrollador de mangueras, satisfacen cualquier deseo y convierten el trabajo en un puro disfrute.