Limpiadoras de alta presión

Increíblemente versátiles: limpieza de alta presión con Kärcher Kärcher, el inventor de la limpiadora de alta presión, ha seguido optimizando el principio de la limpieza con alta presión desde 1950. Mayor rendimiento de limpieza con menor consumo. Vida útil más larga con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher convence con un programa de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias. Infórmese aquí sobre los diferentes ámbitos de aplicación.

Kärcher Limpiadoras de alta presión de agua fría

Limpiadoras de alta presión de agua fría

Limpieza diaria de equipos, vehículos y edificios: con presión y gran caudal, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para superficies grandes.

GO TO OVERVIEW
Kärcher Limpiadoras de alta presión de agua caliente

Limpiadoras de alta presión de agua caliente

Limpiadoras de alta presión de agua caliente

GO TO OVERVIEW

Detergentes para la limpieza con alta presión.

Los detergentes para las limpiadoras de alta presión de Kärcher son perfectos para el uso profesional en talleres, la industria y el sector alimentario, por ejemplo. Consiguen resultados de limpieza óptimos con un gasto energético y temporal mínimos. Al mismo tiempo, gracias a sus fórmulas especiales de precipitación fácil, se reduce la contaminación por aguas residuales por residuos de aceite mineral.

Cleaning Agents Nutzfahrzeug

Limpieza y protección para vehículos industriales

Detergentes potentes para eliminar enérgicamente la suciedad más incrustada en las calles o en obras de construcción, para utilizar con limpiadoras de alta presión de agua caliente o fría.

Cleaning Agents Vielseitigkeit

Versatilidad para aplicaciones industriales

Detergentes de efecto rápido y que protegen los materiales, incluso para eliminar suciedad resistente como aceites, grasas y hollín.

 

Cleaning Agents Lebensmittel

Limpieza e higiene en el sector alimentario

Detergentes y desinfectantes eficaces con certificado para su uso en el sector alimentario según la lista de desinfectantes de la DGHM y DVG.

Cleaning Agents Autohaus

Carrocerías brillantes en el concesionario

Brillo en la sala de exposición y conservación de valores hasta bajo la cubierta de cualquier automóvil gracias a detergentes delicados para las superficies y los materiales más variados.

Ir a los detergentes
EASY!Force caption

Nuevos accesorios para limpiadores de alta presión Kärcher EASY!Force y EASY!Lock

El revolucionario concepto de funcionamiento de la nueva pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y reduce la fuerza de retención para el gatillo a cero. Con el nuevo EASY!Lock de liberación rápida de rosca, permite cambiar rápida y fácilmente sus accesorios de  de una sola vuelta de 360 °. ¡Increíble! 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales.

Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente

Las limpiadoras de alta presión de agua caliente permiten reducir la presión de trabajo, el tiempo empleado y la cantidad de detergente empleado gracias a la elevada temperatura del agua. Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente frente a las limpiadoras de alta presión de agua fría:

  • Mejor resultado de limpieza
  • Menor empleo de detergente
  • Menor tiempo de secado
  • Más higiene
  • Menor tiempo de trabajo

El uso de agua caliente permite ahorrar un tiempo considerable, de hasta un 35 %, y conseguir unos resultados de limpieza optimizados.

Otras ventajas y comparativa de gastos entre HD y HDS