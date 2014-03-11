Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente

Las limpiadoras de alta presión de agua caliente permiten reducir la presión de trabajo, el tiempo empleado y la cantidad de detergente empleado gracias a la elevada temperatura del agua. Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente frente a las limpiadoras de alta presión de agua fría:

Mejor resultado de limpieza

Menor empleo de detergente

Menor tiempo de secado

Más higiene

Menor tiempo de trabajo

El uso de agua caliente permite ahorrar un tiempo considerable, de hasta un 35 %, y conseguir unos resultados de limpieza optimizados.