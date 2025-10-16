Aspiradores multifuncionales
Con las aspiradoras en seco y húmedo, las lava-aspiradoras y las aspiradoras en seco y de ceniza de Kärcher, estará perfectamente equipado para todo tipo de situaciones de limpieza. Los sistemas de filtros especiales y los accesorios individuales permiten que estas robustas aspiradoras recojan con rapidez y a fondo distintos tipos de suciedad o que eliminen manchas resistentes de superficies textiles sin dejar restos. Algunos de los equipos cuentan también con potentes baterías, para una mayor flexibilidad en la limpieza.
Aspiradores multiuso
Tanto si se trata de suciedad seca o húmeda, gruesa o fina: las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher eliminan toda la suciedad, incluso las grandes cantidades de agua. Ideal para vehículos, garajes, sótanos, talleres, reformas y en el entorno de la casa. Y para una mayor libertad de movimiento y flexibilidad: aspiradoras en seco y húmedo a batería.