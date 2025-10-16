Aspiradores multifuncionales

Con las aspiradoras en seco y húmedo, las lava-aspiradoras y las aspiradoras en seco y de ceniza de Kärcher, estará perfectamente equipado para todo tipo de situaciones de limpieza. Los sistemas de filtros especiales y los accesorios individuales permiten que estas robustas aspiradoras recojan con rapidez y a fondo distintos tipos de suciedad o que eliminen manchas resistentes de superficies textiles sin dejar restos. Algunos de los equipos cuentan también con potentes baterías, para una mayor flexibilidad en la limpieza.