Aspiradores multiuso

Las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher son particularmente robustas y cuentan con el equipo idóneo para una limpieza rápida y a fondo de todas las zonas de la casa o en el exterior. Por ejemplo, en el sótano, en el garaje o en la terraza. Tanto si se trata de suciedad fina, gruesa, húmeda o seca: su óptimo equipamiento permite eliminar con eficacia cualquier tipo de suciedad. Y, debido a su potencia de aspiración especialmente alta, así como a las boquillas de diseño específico, es posible aspirar sin problemas incluso partículas grandes.