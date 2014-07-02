Aspiradores en seco/húmedo
Imprescindibles: los aspiradores en seco y húmedo pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad; no importa si es seca, húmeda o líquida: los equipos adecuados de Kärcher lo aspiran todo. De este modo, puede utilizar los aspiradores simplemente como aspiradores en húmedo o tan solo como aspiradores en seco.
Gama estándar
Los aspiradores de la clase estándar han sido especialmente diseñados para suciedad gruesa y grandes volúmenes de líquidos. Gracias a su especial robustez, durabilidad y manejo cómodo, estos equipos convencen en su trabajo diario a las empresas profesionales de limpieza.