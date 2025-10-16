Equipamiento municipal

La solución de limpieza en espacios públicos Nuestras barredoras y equipos municipales ofrecen una excelente potencia para cada finalidad de uso con 26 hasta 129 CV (18,9 a 95 kW). Además, destacan por sus resultados perfectos, su robustez y sus posibilidades de uso prácticamente ilimitadas. Para aprovechar al máximo el potencial de estos portaherramientas, se encuentran disponibles accesorios adicionales. Soluciones óptimas para una gran variedad de aplicaciones. Se han desarrollado en colaboración con prestigiosos fabricantes de equipos adicionales especialmente para el portaherramientas de Kärcher. Conocimientos especializados técnicos y de aplicación práctica combinados para ofrecer una rentabilidad ejemplar gracias al aprovechamiento óptimo del equipo.