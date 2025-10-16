Aspiradora

Las aspiradoras de Kärcher combinan una elevada potencia de aspiración con maniobrabilidad y versatilidad. Kärcher dispone de la aspiradora adecuada para cada caso, tanto si se trata de personas solteras, con alergias, familias o de dueños de animales de compañía.

Kärcher Aspirador manual

Aspirador manual

Pequeña aspiradora, gran potencia. Esta categoría de aspiradoras está especialmente indicada para hogares pequeños con poco espacio de almacenamiento que no quieren renunciar a un rendimiento de limpieza excelente.

Kärcher Aspiradoras sin cable

Aspiradoras sin cable

Una potente batería de iones de litio sustituye al cable y proporciona de este modo una increíble libertad de movimiento, sin dejar de proporcionar el máximo rendimiento de limpieza.

Kärcher Aspirador con bolsa

Aspirador con bolsa

El aspirador con bolsa proporciona limpieza en toda la casa de forma rápida y convence por un sistema de filtros higiénico.

