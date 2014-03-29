El agua caliente marca la diferencia

Mayor temperatura para mayor potencia.

La energía térmica es un factor importante para la limpieza. El calor acelera los procesos químicos: cada aumento térmico de 10 °C duplica la velocidad de reacción, y un aumento de la temperatura de 20 °C cuadruplica la velocidad de reacción. Los aceites, las grasas o el hollín se funden más rápido y se pueden eliminar más fácilmente, se acelera la emulsión de aceites y grasas en el agua, y la superficie calentada se seca más rápidamente. En la práctica, unas temperaturas del agua más elevadas pueden reducir el tiempo de limpieza hasta un 35 % y lograr unos resultados considerablemente mejores. Al reducir la cantidad de agua se puede conseguir, además, una temperatura del vapor de máx. 155 °C. La combinación de vapor sin minerales y presión puede eliminar incluso la suciedad más incrustada. Con ello, se garantiza un rendimiento de limpieza elevado sin aditivos químicos. La etapa de vapor es ideal para eliminar betún, pintura en general, depósitos de hollín, líquenes y algas.