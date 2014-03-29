Construcción
Para que la suciedad no se convierta también en una obra. Robustos, de larga vida útil y eficaces: puede confiar en que los innovadores equipos de limpieza de Kärcher son así. Pues para los diferentes tipos de suciedad que se dan en el sector de la construcción y en talleres, los equipos de limpieza fiables y eficaces son insustituibles. Ya sea para la limpieza de vehículos, equipos, fachadas o suelos, con las rentables soluciones de Kärcher estará perfectamente preparado. De manejo sencillo, de gran potencia y con un diseño pensado para los usos más duros. Con las tecnologías de Kärcher, pensadas hasta el último detalle, efectúa sus tareas de limpieza más rápida y fácilmente, ya que quien trabaja duro cada día debe tenerlo fácil en la limpieza.
Eliminar fácilmente la suciedad adherida.
Cuando la suciedad está agarrada, la presión es de gran ayuda. Con las limpiadoras de alta presión de agua caliente y de agua fría de Kärcher elimina incluso las capas más incrustadas y cualquier tipo de suciedad, ya sea polvo, pintura o incluso hormigón. Con una presión de hasta 350 bar limpia fachadas, suelos y equipos rápida y eficazmente. Todo ello, de forma especialmente cómoda y en parte sin ningún tipo de detergente. Los diferentes adaptadores para boquillas proporcionan una aplicación flexible y numerosas posibilidades de uso, y esto, junto con una vida útil extremadamente larga y una gran robustez, hace que los equipos Kärcher sean una inversión que sale a cuenta durante años.
Un trabajo limpio
Proteja sus inversiones y consiga una larga vida útil. Elimine el polvo, la suciedad u otros residuos incrustados de sus lugares de trabajo, componentes de construcción y equipos. Con las limpiadoras de alta presión de agua fría de Kärcher esto es posible rápida y muy fácilmente.
Limpieza de fachadas
Eliminar la suciedad con potencia y rapidez sin dañar la construcción original. El ajuste continuo del caudal y de la presión del agua permite adaptarlos a cada fondo.
Limpieza de suelos
Los residuos se eliminan fácil y eficazmente con las limpiadoras de alta presión de agua fría. Con el accesorio FR 30 ME con dispositivo de aspiración integrado y un rendimiento de superficie diez veces mayor, incluso aún más rápido y de una forma más rentable que con los equipos convencionales.
Resultados contundentes con suciedad suelta.
Los aspiradores en seco y en húmedo de Kärcher son la herramienta adecuada para eliminar residuos sueltos y partículas. Ya sea en la variante compacta y manejable o en la voluminosa, con ellos puede aspirarse de todo: desde el polvo fino hasta la suciedad gruesa y desde líquidos hasta lubricantes. Con una potencia de aspiración extrema y un volumen útil de hasta 100 l, cualquier trabajo se realiza rápidamente. Gracias a la manguera de desagüe incluida de serie, los líquidos se vacían en el depósito con facilidad. Los robustos equipos siempre se han construido para soportar condiciones de trabajo duras y se han adaptado a sus requisitos con detalles prácticos. De esta forma, por ejemplo, la limpieza del filtro automática permite un trabajo ininterrumpido.
Trabajar sin polvo
Independientemente de que lije, frese o taladre, con los equipos de Kärcher aspira el polvo directamente en la fuente. Su herramienta puede conectarse directamente y funciona incluso con la función de arranque y parada automática. El sistema antiestático de serie proporciona una seguridad óptima durante el proceso.
Aspiración en seco
El polvo, las virutas y la suciedad no tienen nada que hacer aquí. Con un máximo de tres potentes turbinas y hasta 235 mbar de potencia se aspiran todas las partículas sin dejar residuos. Una tecnología de filtros innovadora proporciona una potencia de aspiración alta y constante.
Aspiración de suciedad líquida
El sistema de filtros Eco permite el cambio entre una aspiración en húmedo y en seco sin cambio del filtro ni interrupción alguna. Otra ventaja es el acceso cómodo al filtro principal, que hace que el mantenimiento sea rápido y sencillo.
Poco esfuerzo con un gran volumen.
Tanto en interior como en exterior, para la limpieza óptima de obras, áreas de la empresa o almacenes, se recomiendan las potentes barredoras y barredoras-aspiradoras de Kärcher. Sin importar si es para la limpieza final de la obra o el barrido rápido de mantenimiento. Desde equipos compactos para el servicio de conducción manual hasta los voluminosos equipos con conductor, Kärcher le ofrece todo para realizar una limpieza de suelos fácil, ergonómica y eficaz. Gracias a un fácil manejo y a una tecnología que requiere poco mantenimiento, los equipos están listos para utilizar rápidamente y se eliminan de manera confortable grandes cantidades de suciedad. Lo mejor de todo es que para conseguir tanta potencia tan solo debe hacer una cosa: pulsar el botón de arranque.
Utilización rentable
Decida de forma económica: piense a partir de qué momento rentabilizará su uso. La frecuencia de limpieza, el volumen y el tamaño de las superficies serán determinantes. Le ofrecemos las mejores opciones disponibles.
Exterior
Gracias a un manejo confortable, a unos intervalos de trabajo prolongados y a una gran potencia, los equipos de Kärcher hacen que el barrido en exteriores resulte más rentable. El cambio del filtro y de los cepillos cilíndricos de barrido sin herramientas hace que su mantenimiento sea especialmente fácil.
Interior
Para lograr mayor eficacia en sus almacenes o en la limpieza de mantenimiento en la obra, las barredoras de Kärcher consiguen siempre los mejores resultados gracias a una buena maniobrabilidad, a un manejo sencillo y a un cepillo cilíndrico principal de barrido ajustable.
En caso de suciedad especial, la potencia extrema resulta de ayuda.
Aquí es inútil oponer resistencia: Kärcher ofrece los mejores equipos para los trabajos más duros. La suciedad más incrustada puede eliminarse muy fácilmente, por ejemplo, con los equipos de ultra alta presión y con hasta 2500 bar de presión. Con esta potencia es posible rascar incluso hormigón y descubrir forjados de acero. Pero con los aspiradores de seguridad de Kärcher, tampoco tienen ninguna oportunidad los polvos peligrosos para la salud o explosivos. Se pueden limpiar incluso superficies sensibles con avanzados inyectores de hielo seco de manera respetuosa pero extremadamente eficaz. Notará que independientemente de si necesita una seguridad, una presión o una sensibilidad extremas, con los equipos de Kärcher está extremadamente bien preparado.
Saneamiento sencillo de hormigón
El método rentable y fácil para la preparación del fondo. Ya se trate de rascar hormigón nuevo, de la eliminación de recubrimientos antiguos o de disolver capas gruesas de betún, la tarea se realiza rápidamente con los equipos de ultra alta presión de agua fría y, según el modelo, hasta 2500 bar de presión.
Eliminar fácilmente la suciedad incrustada
Con los inyectores de hielo seco, no solo se puede limpiar sin esfuerzo el aceite, la grasa y la resina de los equipos, sino que también se eliminan fácil y eficazmente partículas de pintura en la limpieza de fachadas. Todo esto es posible sin dañar la construcción original, sin utilizar detergentes adicionales y sin dejar residuos de aguas residuales.
Polvo peligroso
Tratar con cuidado las sustancias de riesgo: el amianto, el carbono, el níquel, el alquitrán y el moho dañan la salud. Los sistemas de aspiración de seguridad de Kärcher son ideales para la eliminación de residuos de este tipo de sustancias peligrosas y cumplen todos los requisitos de seguridad que se exigen en los talleres.