Transporte

Superficies exteriores

En superficies grandes, la limpieza proporciona la seguridad necesaria. Los movimientos continuos de materiales y la contaminación ambiental requieren soluciones de limpieza rápidas y eficaces. Con el gran rendimiento de superficie de los equipos con conductor de Kärcher, se limpian fácilmente las superficies y los almacenes exteriores de envergadura sin afectar al proceso logístico establecido o retrasarlo. Donde se lima, caen virutas. Con las barredoras-aspiradoras de Kärcher, eliminará de forma rápida los residuos del servicio diario en almacenes de madera y acero, con equipos con conductor en superficies grandes y, de forma puntual, con equipos maniobrables de conducción manual. Puede eliminar de forma segura los polvos peligrosos mediante un aspirador para uso industrial para grandes volúmenes de suciedad.