Empresas de limpieza

Los requisitos para una limpieza económica raramente son iguales. El recubrimiento del suelo, la superficie, el nivel de contaminación y el uso en interiores o exteriores también son factores que se deben tener en cuenta, así como las normas de higiene, la seguridad en el trabajo y el respeto por el medio ambiente. La solución ideal es cada vez más a menudo un sistema con elementos combinados individualmente y perfectamente adaptados entre sí.

El sistema de Kärcher es una oferta completa de productos y servicios vinculados de una sola fuente, que se pueden combinar para crear prácticamente cualquier solución óptima. En ello, no decide la gama de productos disponible, sino las necesidades reales. Kärcher, como colaborador de soluciones integrales, no ofrece todo lo disponible, sino todo lo que necesita un usuario del sistema.