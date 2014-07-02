Limpiadoras de alta presión de agua caliente

Kärcher Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media

La limpieza en obras o en el sector de la agricultura es muy exigente. Precisamente por eso hemos desarrollado las hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media. Con los mejores accesorios y un manejo ergonómico u orientado a la facilidad de uso y un diseño robusto. Todo ello en función de las necesidades. Los nuevos equipos de gama media ofrecen una alta calidad y rendimiento superior, un máximo de 210 bares de presión y un caudal de 1000 l/h.

Kärcher Gama vertical

Los equipos potentes y robustos destacan principalmente por su maniobrabilidad y transporte sencillo. De este modo, la clase vertical es la alternativa económica para empresas de trabajadores manuales, pequeños talleres de automóviles o empresas de limpieza.

Kärcher Agua caliente, gama superior

