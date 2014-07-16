La limpiadora de cristales: el placer de limpiar ventanas

Hay actividades mejores que la ardua limpieza, especialmente dentro del propio hogar. Por eso, Kärcher tiene la solución perfecta para la limpieza de ventanas: la limpiadora de cristales WV 2 plus, que no deja marcas ni gotea. Además, la limpiadora de cristales ahorra tiempo y también es adecuada para la limpieza de otras superficies lisas.

La WV 2 plus ofrece un cómodo manejo, sin gotas de agua gracias al sistema de aspiración y gran ahorro de tiempo; con el set de la limpiadora de cristales original de Kärcher las ventanas quedan relucientes y sin marcas en un abrir y cerrar de ojos.