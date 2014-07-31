Taladrar, barrer y aspirar
Taladrar sin polvo
Con el recogedor para el polvo de taladro DDC 50 del profesional de la limpieza Kärcher, puede completar su trabajo sin polvo. No necesita la ayuda de otra persona ni equipos u accesorios adicionales, como un aspirador. El DDC 50 puede emplearse con cualquier taladradora (tamaño de broca máx. ø 10 mm) y le permite trabajar con las dos manos en todas las superficies de pared usuales en interiores.
Cómo funciona
- Marcar: una vez marcado el punto donde desea taladrar, coloque de forma sencilla el DDC 50 en la taladradora y posiciónelo sobre la marca.
- Apretar: a continuación, presione el DDC 50 contra la pared; con el inicio de la función de retención de vacío, el equipo se adhiere automáticamente al fondo durante todo el proceso de taladrado.
- Taladrar: con el DDC 50, el taladrado se lleva a cabo sin problemas. El equipo se fija a la pared y el usuario tiene las dos manos libres para taladrar.
- Aflojar: tras el taladrado, quite el vacío activando el botón de ventilación y retire el DDC 50 de la pared. El lugar donde ha llevado a cabo el taladrado está limpio y el polvo se ha recogido por completo.
- Vaciar: abra el DDC 50 y vacíe el polvo de taladrar recogido. No es necesario llevar a cabo una limpieza final.
Barrer de forma más rápida y sencilla
Para eliminar ocasionalmente suciedad más ligera no hace falta sacar cada vez el aspirador: la nueva escoba eléctrica K55 limpia a fondo de forma rápida y cómoda. Sin cable y gracias a su funcionamiento por baterías llega a cualquier sitio y resulta especialmente manejable por su reducido peso. Su inteligente diseño permite barrer hasta a 1 mm del borde. Podrá olvidarse tranquilamente de la escoba y el recogedor.
- El cepillo puede extraerse para su limpieza y cambiarse con una única maniobra.
- La batería puede extraerse y cargarse externamente. De este modo puede seguir trabajando con la batería de recambio (accesorio especial).
- La K55 Plus barre con su cepillo de posición lateral hasta a 1 mm del borde.
- El gran depósito para la suciedad se puede quitar y vaciar de forma sencilla y cómoda.
Aspiradores multiusos
Los aspiradores multiusos de Kärcher más potentes de todos los tiempos.
Los polifacéticos aspiradores multiusos universales de Kärcher convencen por su potencia de aspiración extraordinaria, una eficiencia energética ejemplar, un nuevo concepto de extracción del filtro, así como una gama de accesorios especialmente desarrollados.
Independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, gruesa o fina: los aspiradores multiusos de Kärcher se encargan siempre de una recogida óptima de la suciedad y de obtener unos resultados de limpieza perfectos. En pocas palabras: Kärcher ofrece la solución adecuada para cada exigencia y necesidad, tanto para el uso intensivo como ocasional.
Gracias a unos motores especiales energéticamente eficientes y a un diseño optimizado del equipo y los accesorios con respecto a la corriente, los nuevos aspiradores multiusos de Kärcher no solo son notablemente más potentes que los modelos anteriores, sino que también son los aspiradores para el usuario particular más potentes de Kärcher.
Resumen de ventajas: recogida de suciedad óptima, gran ahorro de tiempo, múltiples usos.
El innovador método de extracción del filtro, disponible a partir de la gama media, permite desmontar cómodamente el filtro en cuestión de segundos. Se trata del conocido filtro plegado plano de la gama profesional intercalado en un cartucho del cabezal del equipo, que permite un desmontaje ultrarrápido en dos pasos. Solo tiene que abrir el cartucho filtrante y extraer el filtro.
Resumen de ventajas: desmontaje del filtro más rápido y cómodo, sin entrar en contacto con la suciedad ni soltar polvo.
Gracias a los nuevos accesorios recientemente desarrollados como la boquilla para suelos, las tuberías, la manguera de aspiración o el asa, todos los nuevos modelos garantizan unos resultados de limpieza perfectos y un alto nivel de comodidad en el uso. Puede aspirar todo tipo de suciedad de forma rápida y sin dejar restos.
Resumen de ventajas: resultados de limpieza perfectos, máxima comodidad, esfuerzo mínimo, máxima libertad de movimiento, sin atascos ni interrupciones.
Gracias a la función de limpieza del filtro integrada, los filtros sucios de los equipos de categoría superior de la serie MV 5-6 pueden limpiarse de forma rápida y eficaz con solo pulsar el botón de limpieza. Así, la potencia de aspiración también se puede restablecer en las tareas de limpieza difíciles. Resumen de ventajas: no es necesario limpiar manualmente, no se entra en contacto con la suciedad, rápido restablecimiento de la potencia de aspiración.
Equipos y accesorios adecuados
Escoba eléctrica
¿Suciedad fina? No hay problema: la escoba eléctrica de Kärcher limpia en un abrir y cerrar de ojos.
Aspiradoras multiusos
Los aspiradores multiusos de Kärcher más potentes de todos los tiempos.