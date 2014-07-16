Losas de aceras cubiertas de musgo
Losas de aceras cubiertas de musgo
Nuestros casos prácticos ilustran cómo trabajar correctamente con una limpiadora de alta presión y qué se debe tener en cuenta.
Y con los accesorios especiales, los equipos son realmente polifacéticos: chorros líquidos, limpieza de tuberías, limpieza de terrazas o vaciado con bomba de estanques, ¡y seguramente descubrirá muchas otras opciones de aplicación para su equipo Kärcher!
Cuando lo utilice, tenga en cuenta que la presión de impacto alcanza su mayor intensidad justo después de la boquilla. Esto significa que tiene que limpiar la suciedad incrustada a una distancia reducida y la suciedad ligera o las superficies delicadas a una gran distancia.
- Dado que el musgo no solo se encuentra en forma de capas gruesas en la superficie de las losas, sino también en los poros de estas, se emplea la boquilla turbo para eliminarlo.
- Esta boquilla genera un chorro rotatorio: la potencia de limpieza de un chorro concentrado se combina con el rendimiento de superficie de un chorro plano.
- Para ello, se mantiene el chorro de alta presión casi verticalmente en la superficie de la losa y se pasa lentamente a una distancia de entre 20 y 30 cm de un borde de la losa cubierta de musgo a otro.
- La protección contra salpicaduras para la boquilla turbo (accesorio especial) protege del rebote del agua.
Equipos y accesorios adecuados
Limpiadoras de alta presión
Para suciedad ligera.
Protección contra salpicaduras
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario frente a las salpicaduras de agua.