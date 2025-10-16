Protección contra salpicaduras

Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.

Perfecta para la limpieza de esquinas y bordes: protección contra salpicaduras especialmente diseñada para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 que protege de forma eficaz a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. La versión transparente permite ver claramente en todo momento la zona que se va a limpiar. Naturalmente, el accesorio es compatible con todas las nuevas lanzas pulverizadoras Vario Power y Multi Jets, así como con las nuevas boquillas rotativas. (No adecuado para Multi Power Jet 5 en 1 modelo MP 145 ni MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Características y ventajas
Protección contra salpicaduras
  • Protección eficaz del usuario contra salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar esquinas y bordes.
Versión transparente
  • La visibilidad sin obstáculos de la superficie que se va a limpiar garantiza unos mejores resultados de limpieza.
Se incluyen múltiples adaptadores en el equipo de serie.
  • Compatible con todas las nuevas lanzas pulverizadoras Vario Power y Multi Jets, así como con las boquillas rotativas nuevas y existentes.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 220 x 188 x 237

No adecuado para Multi Power Jet 5 en 1 modelo MP 145 ni MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

