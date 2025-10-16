Hidrolimpiadora K 5 Power Control
K 5 Power Control: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher. Incluye pistola G 160 Q Power Control, lanza pulverizadora Vario Power y sistema Plug 'n' Clean de Kärcher. Motor refrigerado por agua.
La hidrolimpiadora K 5 Power Control es perfecta para usos frecuentes en el exterior del hogar contra la suciedad de resistencia media. A través de la App Home & Garden de Kärcher accedes a valiosos consejos y trucos para sacarle el máximo rendimiento a tu hidrolimpiadora y conseguir unos resultados de limpieza más eficientes. El asesor de la App indica el nivel de presión óptimo para el objeto de limpieza que se haya seleccionado. Girando manualmente la lanza pulverizadora Vario Power es posible ajustar la presión con facilidad. Además la App cuenta con otras funciones útiles como instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación. El cliente también va a poder acceder a una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. El equipo destaca también por la pistola G 160 Q Power Control y la lanza turbo. Otros detalles de equipamiento son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite cambiar sin esfuerzo las diferentes botellas de detergente, el asa de aluminio regulable en altura para facilitar el transporte y su almacenamiento en espacios reducidos, el sistema Quick Connect para conectar y desconectar la manguera de alta presión del equipo sin esfuerzo y en poco tiempo y la posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano.
Características y ventajas
Aplicación Home & GardenLa aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadorasEl ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Plug 'n' Clean: el sistema de detergentes KärcherInnovador dispositivo encajable para botellas de detergente de Kärcher. Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión. Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Asa telescópica de aluminio de alta calidad
- Adaptable para distintas estaturas.
- La altura del asa telescópica se modifica tirando.
- Empuñadura completamente plegable para un almacenamiento con ahorro de espacio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
|Caudal (l/h)
|máx. 500
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|40
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|2,1
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13
|Peso con embalaje incluido (kg)
|16,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 10 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
- Aspiración de agua
Videos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.