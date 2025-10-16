La hidrolimpiadora K 5 Power Control es perfecta para usos frecuentes en el exterior del hogar contra la suciedad de resistencia media. A través de la App Home & Garden de Kärcher accedes a valiosos consejos y trucos para sacarle el máximo rendimiento a tu hidrolimpiadora y conseguir unos resultados de limpieza más eficientes. El asesor de la App indica el nivel de presión óptimo para el objeto de limpieza que se haya seleccionado. Girando manualmente la lanza pulverizadora Vario Power es posible ajustar la presión con facilidad. Además la App cuenta con otras funciones útiles como instrucciones de montaje, indicaciones acerca del mantenimiento y la conservación. El cliente también va a poder acceder a una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. El equipo destaca también por la pistola G 160 Q Power Control y la lanza turbo. Otros detalles de equipamiento son el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite cambiar sin esfuerzo las diferentes botellas de detergente, el asa de aluminio regulable en altura para facilitar el transporte y su almacenamiento en espacios reducidos, el sistema Quick Connect para conectar y desconectar la manguera de alta presión del equipo sin esfuerzo y en poco tiempo y la posición de estacionamiento para tener los accesorios siempre a mano.