Hidrolimpiadora K 3 Power Control

hidrolimpiadora K 3 Power Control con pistola G 120 Q Power Control y lanzas pulverizadoras. Aplicación con asesor que ofrece prácticos consejos para lograr una limpieza más eficiente.

Gracias al práctico asesor de la aplicación Home & Garden, que proporciona ayuda para el empleo de la hidrolimpiadora K 3 Power Control, Kärcher permite lograr un resultado de limpieza aún mejor y convierte al usuario en un experto en limpieza. Además, la aplicación ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo, el uso y el portal de servicio Kärcher. El nivel de presión adecuado a la aplicación se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora suministrada y comprobarse en la pantalla de la pistola G 120 Q Power Control para conseguir el máximo control y la presión ideal para cada superficie. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar de lanza pulverizadora. El detergente se aplica de forma rápida, cómoda y sencilla a través del depósito de detergente integrado. La K 3 Power Control de Kärcher destaca también por su asa telescópica extensible, que permite extenderla y recogerla cómodamente, un pie de apoyo para mayor estabilidad, sujeciones para los accesorios, la pistola de alta presión y el cable, además del sistema Quick Connect de Kärcher. El pie de apoyo se puede utilizar además como una segunda asa de transporte, de modo que resulta muy sencillo subir el equipo a la estantería o meterlo en el maletero.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 3 Power Control: Aplicación Home & Garden
Aplicación Home & Garden
La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.
Hidrolimpiadora K 3 Power Control: Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente. Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados. Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.
Hidrolimpiadora K 3 Power Control: Asa telescópica regulable en altura
Asa telescópica regulable en altura
Para mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.
Limpia solución de depósito
  • Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.
  • El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
  • Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (bar/MPa) 20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Caudal (l/h) máx. 380
Rendimiento en superficie (m²/h) 25
Potencia de conexión (kW) 1,6
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 4,4
Peso con embalaje incluido (kg) 6,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 297 x 281 x 677

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 7 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Quick Connect en el lado del equipo
  • Aplicación de detergente mediante: Depósito
  • Depósito RM desmontable
  • Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Superficies en casa y el jardín
  • Motos y ciclomotores
Accesorios
