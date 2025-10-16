Con la hidrolimpiadora K3 podrás decir adiós a la suciedad superficial. La hidrolimpiadora está equipada con una pistola con Quick Connect y 6 m de manguera de alta presión, por lo que es idónea para usos ocasionales en el hogar y se encarga de obtener unas superficies relucientes tanto en bicicletas como en vallas y motocicletas. La lanza Vario Power (VPS) permite regular la presión del agua de forma muy sencilla, con un simple giro, para adaptarla a la superficie. La boquilla turbo con chorro giratorio disuelve incluso la suciedad más resistente. La bomba queda protegida en el «K3» mediante un filtro de agua, lo que aumenta su vida útil.