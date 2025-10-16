Hidrolimpiadora K 4 Power Control
K 4 Power Control: la nueva hidrolimpiadora que te ayudará a obtener resultados de limpieza perfectos, gracias a la App Home & Garden de Kärcher, la cual incluye útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie o artículo que necesitemos limpiar. Incluye de serie la manguera de alta presión de 8m, pistola G 160 Q Power Control, lanza turbo y lanza vario power. Motor refrigerado por agua.
La hidrolimpiadora K 4 Power Control hace que limpiar cualquier superficie con la presión adecuada sea más que sencillo. Gracias a la App Home & Garden de Kärcher resulta muy práctico elegir la presión adecuada ya que el usuario va a recibir prácticos y útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie o artículo que necesite limpiar. La App incluye muchas otras funciones como instrucciones de montaje y indicaciones sobre el mantenimiento y la conservación del aparato. El cliente también va a poder acceder a una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. Una vez elegido el nivel de presión adecuado, éste se ajusta fácilmente girando la lanza pulverizadora pudiendose comprobar en la pistola G 160 Q Power Control. La K 4 Power Control también destaca por el sistema de detergente Plug ’n’ Clean de Kärcher que permite cambiar sin esfuerzo las diferentes botellas de detergente. Gracias al asa regulable en altura, se puede transportar el equipo cómodamente y almacenarlo de forma compacta. La posición de estacionamiento permite tener los accesorios siempre a mano.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (bar/MPa)
|20 - máx. 130 / 2 - máx. 13
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|11,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|14,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 8 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Red de almacenaje integrada
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Asa telescópica
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
