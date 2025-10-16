Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car

La limpiadora de alta presión K 2 Universal Edition Car elimina eficazmente la suciedad menos intensa en usos ocasionales en el entorno de la casa y el coche.

La limpiadora de alta presión K 2 Universal Edition Car limpia en un abrir y cerrar de ojos los vehículos, escaleras y herramientas de jardín que presentan suciedad. El equipo de tamaño reducido es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales del hogar y el patio. Así de sencillo es limpiar. También en el coche, que relucirá después de un tratamiento con la boquilla de espuma y cepillo de lavado (accesorios incluidos). Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Universal Edition Car puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 3 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition Car gracias a las avanzadas sujeciones del equipo. Asimismo, el cable de corriente queda recogido en el compartimento integrado destinado para ese fin.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car: Compartimento para cable integrado
Compartimento para cable integrado
El cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car: Almacenaje de accesorios confortable
Almacenaje de accesorios confortable
La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.
Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car: Sistema Quick Connect
Sistema Quick Connect
Para una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Dimensiones compactas y poco peso
  • El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Presión (bar/MPa) 110 / 11
Caudal (l/h) máx. 360
Rendimiento en superficie (m²/h) 20
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Potencia de conexión (A) 6
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 3,8
Peso con embalaje incluido (kg) 5,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Cepillo de lavado
  • Boquilla de espuma: 0.3 l
  • Pistola de alta presión: G 120 Q
  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Manguera de alta presión: 3 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Accesorios
