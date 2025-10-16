Hidrolimpiadora K 2 Universal Edition Car
La limpiadora de alta presión K 2 Universal Edition Car elimina eficazmente la suciedad menos intensa en usos ocasionales en el entorno de la casa y el coche.
La limpiadora de alta presión K 2 Universal Edition Car limpia en un abrir y cerrar de ojos los vehículos, escaleras y herramientas de jardín que presentan suciedad. El equipo de tamaño reducido es perfecto para las tareas de limpieza ocasionales del hogar y el patio. Así de sencillo es limpiar. También en el coche, que relucirá después de un tratamiento con la boquilla de espuma y cepillo de lavado (accesorios incluidos). Gracias a su reducido peso y a la práctica asa de transporte integrada, la K 2 Universal Edition Car puede transportarse cómodamente al lugar de uso correspondiente. El sistema Quick Connect ofrece una comodidad aún mayor: el conector de acción rápida permite encajar y desencajar fácilmente la manguera de alta presión de 3 metros de longitud en el equipo y la pistola. Los accesorios pueden almacenarse sin dificultad en la K 2 Universal Edition Car gracias a las avanzadas sujeciones del equipo. Asimismo, el cable de corriente queda recogido en el compartimento integrado destinado para ese fin.
Características y ventajas
Compartimento para cable integradoEl cable de corriente se guarda cómodamente para ahorrar espacio.
Almacenaje de accesorios confortableLa manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan cómodamente en el equipo.
Sistema Quick ConnectPara una conexión y desconexión rápida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.
Dimensiones compactas y poco peso
- El equipo puede llevarse y transportarse fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Presión (bar/MPa)
|110 / 11
|Caudal (l/h)
|máx. 360
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|20
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (A)
|6
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Pistola de alta presión: G 120 Q
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.