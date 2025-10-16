La K4 se presenta con un potente motor refrigerado por agua, que destaca por su larga vida útil. Esta limpiadora de alta presión, con una pistola Quick Connect y una manguera de alta presión de 6 metros, ha sido diseñada para usos ocasionales y suciedad de grado medio. Gracias al tubo pulverizador Vario Power (VPS) y a la boquilla turbo, limpia coches, cercas, bicicletas, etc. según sus necesidades. Se puede regular la presión del agua con precisión para cada objeto de limpieza con solo girar el VPS. Además, la boquilla turbo con chorro giratorio proporciona un resultado de limpieza perfecto incluso con la suciedad incrustada. Un filtro de agua integrado protege la bomba eficazmente contra partículas de suciedad. Además, en el equipo de serie se incluye un limpiador universal P&C.