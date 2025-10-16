Hidrolimpiadora K 4
K4, para usos ocasionales y suciedad de grado medio, por ejemplo en coches pequeños, cercas o bicicletas. Esta limpiadora de alta presión dispone de un motor refrigerado por agua.
La K4 se presenta con un potente motor refrigerado por agua, que destaca por su larga vida útil. Esta limpiadora de alta presión, con una pistola Quick Connect y una manguera de alta presión de 6 metros, ha sido diseñada para usos ocasionales y suciedad de grado medio. Gracias al tubo pulverizador Vario Power (VPS) y a la boquilla turbo, limpia coches, cercas, bicicletas, etc. según sus necesidades. Se puede regular la presión del agua con precisión para cada objeto de limpieza con solo girar el VPS. Además, la boquilla turbo con chorro giratorio proporciona un resultado de limpieza perfecto incluso con la suciedad incrustada. Un filtro de agua integrado protege la bomba eficazmente contra partículas de suciedad. Además, en el equipo de serie se incluye un limpiador universal P&C.
Características y ventajas
Excelente potencia
- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.
«Plug ’n’ Clean»
- Rápido, sencillo, cómodo: gracias a Plug 'n' Clean el detergente puede cambiarse fácilmente con una sola operación.
Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Orden gracias al gancho
- Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|230 / 50
|Presión (bar/MPa)
|20 - hasta 130 / 2 - hasta 13
|Caudal (l/h)
|máx. 420
|Rendimiento en superficie (m²/h)
|30
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 40
|Potencia de conexión (kW)
|1,8
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|11,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|14,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|300 x 394 x 876
Scope of supply
- Detergente: Detergente universal RM 626, 1 l
- Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Quick Connect en el lado del equipo
- Aplicación de detergente mediante: Sistema Plug 'n' Clean
- Motor refrigerado por agua
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Superficies en casa y el jardín
- Motos y ciclomotores
- Turismos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.