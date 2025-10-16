Estas boquillas de recambio de gran calidad permiten realizar el cambio de boquillas en accesorios fácilmente y están indicadas para su uso en las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas K 2 a K 7. Se incluyen tres pares de boquillas para limpiadoras de alta presión de distintos tipos de potencia, así como dos agarres para sujeción.